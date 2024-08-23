咒術廻戰267｜釘崎復活助虎仗秒決宿儺｜芥見解伏線網民有彈有讚｜《週刊少年JUMP》人氣漫畫《咒術廻戰》早前突然宣布尚有5期連續就會大結局，不少漫畫迷認為劇中大量伏線未解，5期內容能夠講清嗎？誰知出名「你估我唔到」的作者芥見下下，在267期連續又拋下震撼彈：一個關鍵角色「復活」立即扭曲局勢，幫助虎仗1拳K.O宿儺，下期或者就可以成班跳起Yeah BBQ完場。



「高興吧、男生們！」釘崎野薔薇復活了

在涉谷事變中盲了一眼、生死未卜的女角釘崎野薔薇，今集忽然戴上單眼罩復活，更使用「芻靈咒法·共鳴」封鎖宿儺行動，宿儺未能及時張開術式，已被釘跨時空的術式打錯，虎仗趁機會使出「黑閃」、一拳打到宿儺臉容扭曲！這一幕網民反應又愛又恨「我都話芥見下下有料到、一早鋪好伏線」「點解要拖到大結局先用」！宿儺搶奪伏黑身體已足足1年半，大量角色明明可以圍擊宿儺，卻輪流上場單對單「送頭」，五條復活後被秒，跟乙骨合體也勝不了，釘崎醒來10分鐘就「撿尾刀」一招助虎仗秒決宿儺！

網民二創圖

拖年半等釘哥瞓醒．勝利的關鍵集齊

芥見解釋，因為「她才剛剛醒來」對、等1年半就是等釘哥起床。另外，五條、乙骨雖然預計過可用釘崎「共鳴」加上宿儺手指封鎖敵人，又怕單靠一隻手指無法完全複製宿儺的「伏魔御廚子」。在小組討論中，乙骨忽然說五條用六眼發現虎仗體內其實早已刻下宿儺的術式，只是他用不到。此時大家靈機一觸，用虎仗的手指做替代品就OK啦！

成個故事玩來玩去都係玩隻手指

咒術廻戰267內頁截圖

網民：「辛苦芥見終於撐到《獵人》復刊」

網民不能完全接受這種後設解話：「芥見的無底線術式真的沒底線」「怎麼不直接讓乙骨複製釘錡的術式就好了，開場就能釘爛宿儺。」「辛苦芥見撐那久、終於撐到《獵人》復刊」但喜歡又好、討厭又好，看《咒術廻戰》就是話題十足，相信芥見下下在9月每星期都會給大家帶來驚喜。我們就先講故不要駁故，看看他怎樣埋尾，睇完結局再說吧。