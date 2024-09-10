PS5 Pro 11月7日發售、定價700美元！PS5改良版主機終於發表，9月10 日晚上11時，SIE 於 YouTube 公開9分鐘長的PS5 Pro 宣傳影片（本文附直播連結），除公開新機外觀、售價、發售日等，更介紹了強化版主機「Big 3」三大硬件性能強化特點！還公開了多款已發售PS5遊戲如《蜘蛛俠2》、《FFVII Remake》、《Last of US 2》、《劍星》、《跑車浪漫旅 GT7》、《地平線西域禁地》於新硬件上運行，畫面變得更流暢、光追更靚、細節更精的示範影片。



一如早前網民在30周年紀念圖中發現的「隱藏彩蛋」所見，PS5 Pro 外觀與原版相當似，但機中間追加了3條深坑。而定價亦如早前爆料所指，為699.99美元、11萬9980日圓（預計香港售價約為$5699。（PS5 Pro 將於2024年11月7日發售）

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PS5和PS4的首席架構師 Mark Cerny 以「BIG 3」去介紹PS5 Pro 主機的強化之處：包括「更大的GPU」「進化版光追」「AI驅動畫面倍線（AI-Driven Upscaling）」。

3大硬件性能強化特點全公開

更大的GPU：新GPU RAM 連算快 18%、追加67％運算單元、演算速度快45％。從試片可見，玩《最後生還者2》，PS5 Pro 的跑動畫面更流暢。

更大的GPU

玩《最後生還者2》，PS5 Pro 的跑動畫面更流暢。

玩《蜘蛛俠2》，PS5 Pro 令整個背景的細節都更銳利清晰。

進化版光追：當然是指新機在光線跟蹤的細節比原版機更精美。

進化版光追

進化版光追

進化版光追

AI驅動畫面倍線：由人工智能高速運算，將畫面上每個pixal都升級倍線，看試片《蜘蛛俠2》中，背景上的車／樓房都更加sharp。

AI驅動畫面倍線

AI驅動畫面倍線

3大硬件性能強化特點全公開

暫時未公布有任何PS5 Pro 專用遊戲，不過就有一條幾分鐘的精華，是以PS5 Pro 去玩原有的PS5 遊戲，當中有《蜘蛛俠2》、《劍星》、《FFVII Remake》、《Last of US 2》、《跑車浪漫旅 GT7》、《地平線西域禁地》等。

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PS5 Pro 加強版 主機流出

SIE為慶祝 PlayStation 主機誕生 30 周年，今日（6日）在官方部落格公開了「PlayStation 30周年」主視覺圖，並宣布將在今年內推出一系列慶祝活動。不過明眼人卻醉翁之意不在酒，網民在主視覺圖中驚見疑似PS5 Pro 加強版 主機，以及真正的薄版主機「PS5 Slim」的外觀！

PlayStation 主機誕生 30 周年主視覺圖

PlayStation 5 Pro 傳聞標價高達700美元、比PS4 Pro貴一倍

據外媒爆料，Sony PS5 Pro 主機售價將高達 600 美元 (約4,680港元)至 700 美元（約$5,450港元），比 2016 年發售的 PS4 Pro （售399美元）貴上近一倍，不單已經超過一般玩家打機預算。

PS5 Pro的網路概念圖片。

PS5 Pro 將擁有 2TB 儲存空間

有外國播客指，曾看過 PS5 Pro 開發人員套件，確認新機將擁有 2TB 儲存空間。他亦指出，微軟同樣將會開發具有 2TB 儲存空間的 Xbox Series X 新機法。不過根據開發套件資料顯示，新機的電源連接器將與現時的PS5相同，因此PS5 Pro 的功耗基本與一般版主機無異，不過PS5 Pro 基板上的電晶體(Transistor)數量將會增加，系統似乎會更安靜，產生的熱量更少。