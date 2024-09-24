PlayStation 30週年限量PS5 Pro、Portal、Dualsense套裝購買詳情

為了慶祝PlayStation 30週年，推出一系列30週年限量系列產品，讓玩家一同回溯經典。這次限量系列囊括了主機、遙控遊玩機以及周邊控制器等精品，以嶄新設計與懷舊元素完美融合。



PS5 Pro主機 - 30週年限量版： 懷舊與創新的完美融合

PlayStation 30週年限量版 PS5 Pro主機以1994年首代PlayStation為靈感，採用了經典的黑灰雙色設計。這台2TB SSD版本PS5 Pro搭載了Wi-Fi 7連接，與限量版周邊機器如DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器等完美配合，為玩家帶來全新的遊戲體驗。此外，獨特的收藏品如初代手柄連接頭外殼、PlayStation主題束線帶及貼紙都讓這台主機成為不可多得的藏品。全球限量12300台，每台均有獨立編號，彰顯這份珍貴。

PS5數位版 - 30週年限量版：設計別具時代感

PlayStation 30週年限量版PS5數位版延續了同樣的復古風格設計，1TB SSD容量滿足玩家需求。除主機外，組合包內還包含DualSense無線控制器、主機護蓋等限量配件，以及一系列獨特收藏品，為玩家帶來屬於PlayStation的歷史感。

PlayStation Portal - 30週年限量版：遊戲隨心而逐

PlayStation Portal遙控遊玩機，讓玩家可以隨時隨地透過手機或平板遙控PS5主機進行遊戲。這款30週年限量版搭載了經典PlayStation元素設計，為玩家帶來更便攜的遊戲體驗。

DualSense Edge無線控制器 - 30週年限量版：性能與設計兼備

DualSense Edge無線控制器是PlayStation推出的首款高階控制器，提供可自訂的按鍵設置、觸覺反饋和自適應扳機等專業功能。30週年限量版採用復古PlayStation設計，外觀亦更為精緻。

DualSense無線控制器 - 30週年限量版：經典重現

DualSense無線控制器是PS5主機的標配手柄，30週年限量版則以黑灰雙色方案重塑了經典PlayStation設計，讓玩家重溫那份熟悉的手感。

如何購買PlayStation 30週年限量系列?

香港地區的玩家可於9月26日下午2時至9月29日晚上11時59分期間，進入Sony網上商城（https://www.sony.com.hk/store/zh/）登記抽籤預購PlayStation 5 Pro主機 – 30週年限量版組合包。其他限量產品如PS5數位版、PlayStation Portal及DualSense系列控制器，可於9月26日起在PlayStation授權經銷商門店如SONY Store、csl、豐澤、蘇寧或百老匯門市進行預購。數量有限！

