《膽大黨》震撼登場更護小島秀夫盛讚　關鍵原因竟然是因為有她？

《膽大黨》（ダンダダン）動畫正式上線！出色的開頭片頭曲加上完美還原有趣的漫畫劇情，都讓《膽大黨》在播出後就成為了觀眾們大量討論的新番，頗具有 10 月霸權的聲量。熱愛在社群平台分享自己觀後心得的日本知名遊戲製作人小島秀夫（こじまひでお），也寫下了自己看完《膽大黨》第一集動畫的觀後感，裡頭關鍵的「最後一句話」更是讓網友們看到後都大笑。



小島秀夫寫出《膽大黨》動畫心得，提及「關鍵人物」讓網友全笑翻

《膽大黨》

《膽大黨》（ダンダダン）是日本漫畫家龍幸伸的作品，從 2021 年開始在集英社旗下的網上漫畫平台《少年 Jump+》連載，幽靈與外星人共存的世界觀，加上各種天馬行空超能力與科技的配合，更讓《膽大黨》成為了近年來備受討論的日本漫畫；如今正式迎來動畫化後，首集也不讓粉絲們失望，不管是開頭的片頭曲或是整體動畫的節奏與色調等，都有著與它部作品不同的鮮明特色，讓人不自禁深陷動畫公司 Science SARU 所帶來的改編魔力。

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開發過《潛龍諜影》、《死亡擱淺》等知名遊戲大作的日本製作人小島秀夫（こじまひでお）便在看完《膽大黨》動畫第一集後，在 X 上寫下了自己對此的心得：

在我看書看的有點累時，便打開串流平台來看，剛好發現動畫《膽大黨》上線，所以決定來看第一集。我沒看過原作漫畫，但對熱愛神秘學和 UFO 世代出生的我來說，這動畫真的讓我很有共鳴。以前我也會翻翻看《Mu》雜誌。我很喜歡 Science SARU 那種獨特的運鏡方式和動畫風格，而且知道角色設計是由跟我同一世代的恩田尚之負責後，又讓人覺得很安心。裡面還有若山詩音出演，我會繼續追這部作品的。

若山詩音（joqr）

小島秀夫對於一部作品的好壞評價，通常都會反應在他所描寫的「讀後心得字數」裡，因此看到他對於《膽大黨》描寫如此多字，就知道這部作品在小島秀夫心中有不錯的評價！

同時他所提及的若山詩音，除了是《膽大黨》女主角綾瀨桃的聲優外，同時也是小島秀夫最愛的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》女角井之上瀧奈的配音員，甚至還是《死亡擱淺 2》的配音人物！也因此當小島秀夫提及若山詩音時，才又引發網友們的高度討論。

對此，你又是怎麼看待《膽大黨》這部全新動畫霸權呢？

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