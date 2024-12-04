高達Gundam GQuuuuuX新作發表｜高達45週年來了，除了大阪萬博的1：1高達新情報，萬代在12月4日早上進行直播，震撼公開全新高達動畫系列《Gundam QGuuuuuX》（讀音類似：G Crash）！



動畫將由新世紀福音戰士製作公司カラー負責，庵野秀明只參與劇本，導演係《新世紀福音戰士新劇場版》系列監督、《飛越巔峰2》監督鶴卷和哉，劇本由庵野秀明、榎戸洋司負責。角色設定由《Pokémon》的take（竹）主理，繼《水星的魔女》後，繼續用女主角駕駛高達，今次更加係穿校服的女子高生！而新高達則由EVA設計師山下育操刀，相信會再度傳統高達迷「嬲嬲豬」。



故事講一個生活喺殖民衛星嘅平凡高中女生，佢無論去到四周圍都覺得所有嘢都係假嘅，機緣巧合之下就參加咗機動戰士地下戰鬥，尋找真正嘅人生意義。主角仲有一位女性走私犯、同埋被通緝靚仔駕駛員。在預告中可見到新款嘅高達同埋渣古，係由EVA設計師山下育人執筆，新高達頭上仲有對牛角，而人物就似足《飛越巔峰2》，非常之新鮮。

官方故事簡介

天手讓葉是名女高中生，在空中的宇宙殖民地過著平靜的生活。但在遇到難民少女娜安後，她被捲入了非法機動戰士決鬥競技《軍團戰》之中。

她化名《瑪秋》參賽，駕駛著GQuuuuuuX，每日投身激烈的戰鬥。

同時，被宇宙軍隊和警察兩方追捕的神秘機動戰士《高達》及其駕駛員──少年修治，出現在她們面前。

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

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訪問中製作人透露，其實呢一套作品已經企劃咗好多年，當時萬代仲製作緊獨角獸高達動畫。繼水星魔女後，萬代繼續安排由高中女生駕駛高達，賺錢就好似吊帶襪天使；故事環繞一種非法嘅機動戰士格鬥Grand Battle，非常期待這個新嘗試，不過估計應該都會有唔少保守嘅高達迷會反感。

CAST：

マチュ/瑪秋/天手讓葉：CV黑澤朋世

ニャアン/涅安：CV石川由依

シュウジ/修司：CV土屋神葉

STAFF：

原作：矢立肇、富野由悠季

劇本：榎戸洋司、庵野秀明

監督：鶴卷和哉

角色原案：竹（Pokemon日/月）

角色設定：池田由美（EVA新劇場版）、小堀史繪（SSSS Gridman)

製作：Khara、SUNRISE

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

HG 1/144 模型將於1月17日發售，其他產品還有食玩、景品、毛公仔、Robot魂等等。並於同日在日本的戲院先行播放頭一集，之後的播放平台未公開。

萬博高達有情報

同日直播中更有關於大阪萬博高達場館的新情報，全新一比一等身大雕像仲有場內究竟有咩睇？今朝萬代透過YouTube頻道直播公布咗唔少新料。首先喺短片之中，見到新款嘅高達其實仲有未公開嘅新裝甲同埋背包，仲有少少類似光之翼嘅大背翼！另外場館入邊今次嘅主題係着重機動戰士融入人類嘅生活，而唔係戰鬥。場內仲有好似主題公園玩法，設有一批軌道電梯入口，觀眾入去之後應該係可以睇到一啲有體感效果嘅短片，體會到升上太空，喺宇宙殖民衛星軌道見到高達嘅電腦動畫。

萬博高達有情報

萬博高達有情報

萬博高達有情報

直播中展示了萬博高達的模型、超合金、Robot魂，當中只有模型版可以另外加購新嘅背囊同埋背翼option parts。其他兩款完成版就只有本體。另外仲有高達嘅景品同埋HARO嘅毛公仔。場內將會有其他精品，會喺接下來慢慢喺官網公布。

其他高達新情報｜初音X高達系列公開

喺同一個直播入邊，萬達有繼續宣傳佢哋嘅Metaverse，12月聖誕期Gala當然有新嘅線上活動啦。睇到好多新嘅場景都係同聖誕新年有關。初音未來將會喺12月5號穿上聯邦軍制服，舉行高達歌曲線上演唱會，另外亦都會推出初音加高達嘅服裝玩具景品，以及初音SD Gundam 萬變卡。

初音X高達系列公開

初音X高達系列公開

藤原浩主理嘅品牌Fragment，將會推出特別嘅聯乘品，細節未定。

另外都仲有快將推出嘅高達TCG對戰卡啦，直播中總公開咗三張新卡，包括完美突擊高達紅彗星渣古同埋美莉芭。

直播中總公開咗三張高達TCG對戰新卡，包括完美突擊高達紅彗星渣古同埋美莉芭。

另外有公布咗一隻以Netflix高達劇集《復仇安魂曲》為主題，可以駕駛機動戰士，或以單兵戰鬥嘅第三身射擊遊戲，似乎係屬於多人團隊對戰。

Netflix高達劇集《復仇安魂曲》為主題嘅第三身射擊遊戲，似乎係屬於多人團隊對戰。

仲有一款SD手提遊戲，G Generation Eternal，睇片由完組去到水星的魔女都有登場，12月4號開始進行封測。

SD手提遊戲，G Generation Eternal