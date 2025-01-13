鏈鋸人動畫展香港站門票優惠半價$84起！睇1:1角色身像+MAPPA原稿

鏈鋸人動畫展香港站睇1:1角色等身像、MAPPA原稿｜早鳥優惠半價$84起｜《鏈鋸人》第2季動畫幾時有？fans是否等到頸都長？那各位一定要去「鏈鋸人動畫展 - 香港站」參觀了！之前在尖咀舉行過多個動漫主題展的「INCUBASE Arena」將搬到旺角創興廣場新址，由1 月 17 日至 3 月 16 日舉辦《鏈鋸人》動畫版展覽，現在即上01空間買飛仲有早鳥優惠！



《鏈鋸人》動畫由 MAPPA 製作，改編自藤本樹漫畫，2022 年 10 月全球首播後反響熱烈。如今INCUBASE Studio與MAPPA 及羚邦集團將攜手合作，繼去年東京首展後，在香港舉行是次活動的海外首站，加上搬到旺角創興廣場地庫新場 ，意義非凡。

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鏈鋸人展｜1：1角色模型打卡區

《鏈鋸人》性格各具特色的角色們位位都有fans，場內設置「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等角色 1:1 模型供粉絲拍照留念，不知有沒有你推的角色？

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場內設置「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等角色角色 1:1 模型供粉絲拍照留念

場內設置「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等角色角色 1:1 模型供粉絲拍照留念

場內設置「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等角色角色 1:1 模型供粉絲拍照留念

鏈鋸人展｜展出MAPPA 監修畫稿．故事板

展覽場地將重現動畫場景，展出由 MAPPA 監修，第 1 至 12 集原創畫稿、故事板、角色設定資料及手稿。

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仲有香港特設打卡區．Pop Up Store

香港特設限定打卡區，讓訪客留下難忘回憶，最後當然還有期間限定的獨家周邊發售 (商品款式將陸續公布，請留意本文日後update)，滿足粉絲收藏慾！

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01空間買早鳥門票｜半價$84起預購雙人及特典套票

現在即時上01空間買早鳥門票，可享半價$84起預購雙人及特典套票。所有購票入場人仕，還可另外獲贈送限量鏈鋸人透明相框一張！（8種款式隨機送出）

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早鳥優惠及購票詳情

預售（即日起至2025年1月16日）：

預售雙人票 – HK$168/套（購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地）

預售特典票 – HK$158/套（預售特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）

預售特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒。

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展期開始後票類及價錢（2025年1月17日起）：

展期單人票 – HK$110/張

展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張（入場需持有有效學生證正本作實）

展期特典票 – HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）