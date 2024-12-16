2024年Google動畫搜尋排名｜膽大黨僅2位、我推的孩子10名不入｜今年日本動畫具話題及爭議性的作品不少，究竟那一部值得在年尾長假收看呢？早前Google Japan公開了一系列搜尋字眼10大人氣排名名單，當中包括熱搜動畫排名，可作參考。



冠亞軍《肌肉魔法使-MASHLE-》《膽大黨》均靠歌曲捧紅？

《膽大黨》動畫版作畫及故事均被奉為新神作，加上Creepy Nuts主唱的上腦主題曲〈オトノケ〉(Otonoke)，動畫上架僅2個月排名已升爆升至第2位，非常厲害。而排名榜第1名《肌肉魔法使-MASHLE》動畫已播至第2季，作品本身在香港未算普及入屋，但同樣由 Creepy Nuts主唱的洗腦主題曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉，則是今年IG限動短片常見的背景音樂。順帶一題，〈Bling-Bang-Bang-Born〉同時奪得了「哼歌排名」冠軍，如果ROSE的《APT》早一點面世，Creepy Nuts就未必可排第1。

2024年Google動畫搜尋排｜第2位《膽大黨》

2024年Google動畫搜尋排｜第1位《肌肉魔法使》

2024年Google動畫搜尋排名｜Top 10名單請點擊圖輯收看

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《我推的孩子》第2季無法帶動人氣

《我推的孩子》以偶像未成年懷孕、未婚單親媽媽、狂迷刺殺身亡、一對擁有前世紀憶的子女決定加入娛樂圈為母報仇！破天荒設定吸引大量網民討論，加上YOASOBI神作主題曲《idol》帶動人氣，順利奪得2023年Google動畫搜尋排名第1位。但故事之後完全迷失，即使於2024年播出第2季動畫、推出真人版劇集，但在2024年Google動畫搜尋排名連頭10名也不入。

去年冠軍《我推的孩子》的第2季動畫無法帶動人氣、10名不入

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