海賊王動畫 25 周年紀念活動將於啟德「The Twins Hong Kong 香港雙子匯」舉行，日期為2024 年 12 月 23 日至 2025 年2 月 16 日，由聖誕去到新年都有五檔路飛跟草帽小子一伙同你過！即刻帶大家去現場睇睇，究竟有乜好買、有乜位必打卡！



今次活動係香港首個用「路飛五檔」人人果實尼卡造型為主題的One Piece展覽，現場有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置，極度震撼必定要影合照！而同場仲有6米高烈陽號以及草帽小子一伙全員集結打卡位，一齊回味動畫版25年來的航海之旅。

其他場內細節將於12月23日下午補上，請留意

啟德雙子匯海賊王25周年展｜現場直擊5m五檔路飛．烈陽號打卡位

啟德雙子匯海賊王25周年展｜現場直擊5m五檔路飛．烈陽號打卡位

啟德雙子匯海賊王25周年展｜現場直擊5m五檔路飛．烈陽號打卡位

另一個必定要大要拍照的景點是「25 周年紀念電視塔」，以及首度於海外商場展出珍藏級立體透視模型 (Diorama Display)，展現《海賊王》世界的精緻細節。

啟德雙子匯海賊王25周年展｜現場直擊5m五檔路飛．烈陽號打卡位

活動當然少不了購物的，場內有香港草帽期間限定店，店內提供超過 250 種限定紀念商品，包括各種小物以及精品玩具，最適合送給《One Piece》fans做聖誕禮物。

雙子匯 x 海賊王動畫 25 周年紀念活動及展覽

活動日期及時間：

2024 年 12 月 23 日 (開幕日)

下午 6:00 至晚上 8:00

⁠2024 年 12 月 24 日 至 2025 年 2 月 16 日

每日中午 12:00 至晚上 8:00

地點：The Twins 雙子匯 1 期 10 樓 TT SITE

(請經由 9 樓扶手電梯到 10 樓進入 TT SITE)

