Switch 2正式官宣外型曝光｜跟機有瑪利歐賽車、4月2日直播公開更多情報｜一如早前網上傳聞，任天堂新一代主機Nintendo Switch 2真的在毫無預兆之下，於今晚（16號）突然在任天堂官方YouTube上公開。雖然並無揭露任何性能方面的資料，但CG電腦動畫影片已經簡單地讓玩家觀看了新主機各個細節，跟早前被配件廠商「劇透」的款式一樣。

Switch 2外型跟1代幾乎一模一樣，但看來主機配色將由玩具感較重的紅加藍，改為全黑，顏色只留在在analog stick的圓形位；遊戲卡插槽、耳筒插孔、喇叭、USB type C 端子的佈局也沒大分別，用家不用再重新習慣。

手掣背面加厚令手感更好，而且連接上改用磁吸式，從影片中可見直接拔出即可分體，不用作拉出滑軌，相信可令手掣更加襟用。

至於機背的底座，則由OLED版主機的一整片長方型，改為空心的U型支撐架，同樣可以自由改變角度。

而駁電視用的TV Dock，並未如網傳所指露出主機機面當作子屏幕使用。另外片中亦能看到Joy Con 連接器，樣子跟舊款相同。

另外影片中已證實可以插入1代的實體遊戲卡帶，無論是下載版跟實體版都能在Switch 2代上沿用。

而最吸引之處是影片中公開了首支跟機遊戲會是Mario Kart 新作。至發售日已定於2025年4月2日，更多硬件細節、跟機首發遊戲陣容將陸續公開。任天堂亦說明將在全球各地舉行體驗活動，有更進一步消息再為大家報道。