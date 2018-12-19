刺客教條：奧德賽 Google Project Stream 免費送？要乎合雙條件

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【免費 刺客教條：奧德賽】Ubisoft本年大熱的開放世界、《刺客教條》系列動作遊戲《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed：Odyssey）推出不足3個月，就要免費排街坊？是真的！

原來是Google下的遊戲平台實驗計畫：Project Stream，只要乎合條件，就可以免費取得PC版遊戲！

免費《刺客教條：奧德賽》？Project Stream有條件！

Google佛心送4K Game？早於2018年10月，Google開展雲端遊戲實驗平台：Project Stream，以高清遊戲以雲端遊玩的平台，而Project Stream亦兌現開始服務早期會送出遊戲，選中《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creeds：Odyssey）PC版（售價約20美元 / UPlay平台）作為見面禮！但Project Stream亦有開出「盤口」，達成兩個條件才能免費獲得！

▲ Google的Project Stream於10月時公布，主打線上遊戲平台，以雲端技術提供遊戲平台，運作會類似現時全球最大的PC遊戲平台Steam。以上片段為Project Stream以《刺客教條：奧德賽》示範提供高清1080p並以每秒60格流暢度提供遊戲。

至於Google為何佛心送Game？因為未來的遊戲平台，將會是現有遊戲平台（PlayStation Network / Xbox Live ）推出的次世代遊戲主機，有極大機會全數透過網絡購買下載甚至免下載以雲端技術遊玩，Google將透過不同試驗計畫，測試技術可行性與玩家對串流、雲端遊戲的接受程度。

要玩免費《刺客教條：奧德賽》，要乎合兩個條件！（Ubisoft）

兩大條件

Project Stream將送出《刺客教條：奧德賽》英文版：Assassin’s Creed Odyssey，透過Ubisoft自家遊戲平台Uplay，送出PC / Mac版。玩家須乎合兩個主要條件，包括：

- 透過Project Stream遊玩Assassin’s Creed Odyssey超過1小時記錄；

- 只限美國本土遊玩！！！

第二個條件，玩家須於美國本地遊玩《刺客教條：奧德賽》（至於如何使用VPN獲得美國IP可以Google一下） ，直至2019年1月15日前達成兩個條件，於Project Stream登記的電郵及Uplay登入電郵（兩者須一致）於Uplay平台登入，就可免費取得《Assassin’s Creed Odyssey》！

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