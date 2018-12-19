Toysoul 2018 拍賣會　10萬Kenny x kila Peace of Dawn雄霸全場

每年的壓軸玩具拍賣會，都是Toysoul 2018亞洲玩具節的超級重頭戲。今年總共有11件套的膠品公開予觀眾競投，不乏Crossover、One-off和原型等珍貴品。緊張熾熱氣氛下，總成交額高達逾港幣25萬7,900元，超過去年紀錄。

在今年Toysoul 2018亞洲玩具節中，最高價玩具當數One-off單品「Peace of Dawn」。它是KENNYSWORK創辦人Kenny Wong跟其徒弟Kila Cheung首度聯手創作，以黎明晨曦為主題的精品，童畫風加上木雕質感。萬眾其待加上激烈競投下，以震撼全場十萬元超級天價成交。

Toysoul 2018亞洲玩具節的超級重頭戲，就是壓軸玩具拍賣會！

街頭類

或許我們可以先由較小型的單品開始講起。One-off膠品連插畫套裝「Guriguri + illustrator board SET」是Idee Productions請來日本設計師Hidy創作。造型有街頭味、板仔Feel，算潮，特別之處更在於手和頸巾。雙手和尾巴可拆出來砌，變成一條蛇，抵玩之至。Guriguri起標價非常經濟，是1元，最終以9000大元成交。

Guriguri + illustrator board SET

日本Designer Toy品牌BlackBook Toy推出的「Evil MC」，對於街頭系、塗鴉類膠品的愛好者來講絕對不會陌生。這隻由美國Pop-Art大師Ron English設計的邪惡麥記叔叔大大隻隻，剛剛停產，最後一隻就在拍賣枱上。除了手拿巨型漢堡的指定動作外，此隻配色甚有美國山地搖滾Rockabilly Feel，可見於格仔上衣和雙臂紋身。1000元起標，3500元成交。

應節類

起標價88元、Wibhudanai Meekrut的「Pakka The Red Nose」表面上是隻可愛的聖誕鹿，然而牠是設計師標誌的草泥馬（羊駝），不過為了應節而戴上聖誕頸巾，絕非「指鹿為馬」。這隻鹿角加紅鼻的聖誕特別版草泥馬還保留了原作的獨特帥氣髮型，也以4200元高價成交。



Pakka The Red Nose

拍賣枱上的聖誕膠品，還有巨口聖誕老人「Mupa Toy - Summer Santa」（1000元起標）、農夫聖誕老人「Famer X Rico - What The Farmer -ChristMas Edition-」（9000元起標）及聖誕老兔仔「Yoyo Yeung Studio - Surpising Christmas Raby」（2000元起標）。

2600元成交的Summer Santa故名思義，有夏日風情，又是泰國設計師作品。大口固然是Mupa Toy的一貫風格，老人只穿著底褲的造型充滿玩味，非關南洋長年熱天氣事，而是他的聖誕禮物被另一角色偷了，沒有時間著衫便出門追討。

Mupa Toy - Summer Santa

What The Farmer以天價46000元成交，背景故事一樣搞笑。可愛的農夫扮成聖誕老人，還帶了禮物袋派禮物，不過他發現自己肚腩不小，便玩呼拉圈留留汗、修修身。此膠品珍貴在於早已售罄，所有作品都從此樹脂原型打造出來，更是由設計師本人親手上色，獨一無二。

What The Farmer以46000元成交

留住白鬍、可愛趣緻的Surpising Christmas Raby，相信跟Yoyo Yeung Studio過往的童話風作品一樣俘虜萬千少女心。除了萌系手繪兔仔外，更連同一幅Yoyo Yeung於會場即席揮毫的華麗插畫（上有Yoyo Yeung親筆簽名及作畫日期）一拼拍賣，表達收到驚喜禮物的意外愉悅，抵玩之至，第一口叫價已達8000元。最終由內地競標者以35000天價入手。

特攝怪獸類

雙眼圓睜暴突的綠光大Q龍，是來自Sean Studio的萌系之作。一大一細的兩隻聖誕樹特別版一拼拍賣，1500元起標。半透明綠色帶有白雪般光效，燈光打落時閃閃發亮，收藏價值不低，難怪以起標價近八倍的11000元成交。

綠光大Q龍

獨角獸突仔「REMJIE MALHEM x KIK TOYZ - NAUGHTY QUAY」以2000元起標，3600元成交。以往有着BB色系可愛造型，今次上拍的則是多重塗裝的Toysoul 2018特別版本。繽紛花面貓樣子，有聖誕色彩，也帶着小朋友隨處塗鴉的童稚意識，此方面亦見街頭味。獨角獸突仔左手舉中指，設定的原因是牠不喜歡原本的衣服，怒在心中卻沒有在表情顯露出來。

獨角獸突仔「REMJIE MALHEM x KIK TOYZ - NAUGHTY QUAY」

「Black Seed X play - Ultraman - Endorphins Paint」是Black Seed Toys創辦人Kenneth Tang上色的鹹蛋超人吉田。左右兩邊不同配色，其中有着代表「安多酚」的圖案，附上精美的袋跟盒，3000元起標。安多酚是人體產生之荷爾蒙，血管送往身體各處，帶來開心振奮的感覺，猶如兒童玩玩具的初心。Ultraman - Endorphins Paint最終由香港競標者以超過起標價十倍的33000大元勇奪。

Kenneth Tang上色的鹹蛋超人吉田

殭屍Bearbrick（全名AE WorkShop - Canvas Paint + 400% Bearrick Bundle Set「Jiang Zi」） 是外國搪膠造型師的高超巨作。這位本身為紋身師傅的設計高手，將中國殭屍元素加入他最拿手的恐怖系列特色。當中的文字、黃符籙上的「勅令」都是參考過不同資料再畫上，可以看出他對港產片文化的濃厚興趣。背部圖紋非常仔細，連同彩繪殭屍插畫拍賣，抵玩程度不下於Surpising Christmas Raby的組合。6500元起標的400%殭屍Bearbrick，最後10000大元成交。



師徒夢幻聯乘「Peace of Dawn」藝術玩具之顛峰

師徒合作、十年難得一見的夢幻玩具「Kenny x kila - Peace of Dawn」，充滿朝氣勃勃的感覺。色彩志在表現出晨曦初現，天邊露出魚肚白之霞色，繼而光芒慢慢照遍大地的希望意境。師徒合作的作品在市面上比較少，Kenny Wong和Kila Cheung加插各自特色，例如小猴的樣貌是Kenny手筆，木雕漆器質感的上色，明顯是Kila的高超繪技發揮。

這個童話風夢幻作雖然以超經濟的1元起標，但識貨之人明白要入手必需要付出同等之代價，因此第一位內地出價者已叫40000元。經過一輪激烈密集的叫價，以空前十萬元天價成交。

十年難得一見的夢幻玩具「Kenny x kila - Peace of Dawn」