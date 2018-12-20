聲優紅白歌合戰2019年4月開催 有機會見到老牌聲優歌手？

NHK主辦的跨年倒數歌唱節目「紅白歌合戰」已有數十年歷史，由於登場嘉賓陣容強勁，即使是香港也有很多人每年追看；「紅白」亦成為了日本「男女對抗賽」的代名詞，不少節目均以～～紅白為主題，例如「動漫紅白歌合戰」（アニメ紅白歌合戦）也已經舉辦了數年。

紅白的魅力在於參演者都會為自己陣營歇盡所能落力演出，而近年動漫界流行聲優偶像化、歌手化，很多一線人氣聲優同時也是歌手，如是者有點出乎意料卻又在情理之中的「聲優紅白歌合戰」（声優紅白歌合戦 ）就宣布在2019年4月首次正式舉行。

雖然叫「紅白」但是和NHK電視台沒有關係，是次活動由知名大前輩級男聲優「中田讓治」（代表作《KERORO軍曹》的伍長（紅色）、《Fate/Zero》的言峰綺禮等）發起，主持人則由同樣知名的聲優歌手植田佳奈及諏訪部順一擔當。

「聲優紅白歌合戰」預定在2019年4月14日在舞浜アンフィシアター舉行，不過參演者和門票價格就尚未公布。雖然聲優偶像/歌手是近年主流商業模式，但其實「聲優歌手」並非近年發明，出道多年至今仍人氣不減，可說是聲優歌手巔峰的水樹奈奈（魔法少女奈葉等）及坂本真綾（羅德斯島戰記、翼神世音等），又或者再老一牌的林原惠美（魔劍美神、通靈王等）和飯島真理（超時空要塞等）都是歌唱實力超群的聲優歌手。如果今次聲優紅白能請到這些資歷較老的歌手，和近年的人氣歌手同台演出、讓人看到不同時代的聲優歌手之間會擦出什麼花火，肯定相當有趣。嘛其實以中田讓治的江湖地位，請到大牌也並不出奇呢。

聲優紅白歌合戰官方網頁

最後貼一下植田佳奈主唱的《Final Fantasy: Unlimited》（港譯《疾風境界》）主題曲《Over the Fantasy》，植田佳奈有大量她出演的角色歌曲，不過個人比較喜歡她的這首歌呢。

私心再貼一個林原惠美x奧井雅美的動畫名曲《Get Along》（《魔劍美神》第一季主題曲）。如果可以現場聽到《魔劍美神》系列的歌曲肯定非常熱血！