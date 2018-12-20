ARTIFACTS T9G日本搪膠大師 出土文物展．陶燒恐龍化石 獨一無二

T9G、山椒魚，兩個玩日本搪膠必識的名字！ToySoul 買不到作品？你還有機會啊！因為T9G本田先生（Takuji Honda）由即日至12月30日，會在觀塘Dot Dot Dot Gallery舉行名為ARTIFACTS的「出土文物」展，知名恐龍搪膠RANGEAS深化成一個有故事、有背景的作品，近30款展全部以陶燒製成、一件件人手上色，精彩！

由搪膠「升呢」變神像

T9G是活躍於日本、亞洲、歐美，出道時間頗早的日本資深搪膠figure創作人，RANGEAS在世界各地已推出無數限定色，但支持者仍然不斷增加，這種創作人的堅持、還有支持者的忠心，在香港實屬少見。而今次TG9將RANGEAS的層次昇華了：「我將RANGEAS設定為古代日本神明，古人為了崇拜神，在日本各地打造了很多石像，由於文化差異，每款的樣子都有一點出入。時代去到現代，我們發掘出1隻又1隻RANGEAS像，但因為年時已久，全部都只餘下頭雕，於是現代人就另外製作恐龍身，試著重塑神像當年形像。」

所以這批RANGEAS雕塑不是「偷懶」才以沒上色的白色搪膠身體接駁手這陶瓷恐龍頭，而是刻意為之的。

將RANGEAS設定為古代日本神明，古人為了崇拜神，在日本各地打造了很多石像，由於文化差異，每款的樣子都有一點出入。

即日至12月30日，於觀塘Dot Dot Dot Gallery舉行。

試了很多材料才決定用陶瓷燒製

關於製作，其實不難，不過全都由T9G師傅一手一腳搞，要時間。最初，他本來以一般做搪膠的手法，以油泥起原型，但他覺得做不到古物那份細緻感，就正式試用陶瓷製作，完成品再以手塗作出舊化效果，在高反差燈光下效果出眾，真的有種出土文物感覺。

在高反差燈光下效果出眾，真的有種出土文物感覺。(鍾世傑 攝)

右邊是T9G習慣使用的原子灰，最後則改用左邊的陶瓷去做。

這批RANGEAS雕塑不是「偷懶」才以沒上色的白色搪膠身體接駁手這陶瓷恐龍頭，而是刻意為之的。(鍾世傑 攝)

各款RANGEAS像除了頭部款式不一，幾十隻figure其實都配以實木製地台（更可打開當收藏盒），上面有金屬蝕刻牌，註明古物年份、出土地區，好有心思，我們來看看gallery圖輯吧。（點圖放大）

各款RANGEAS像除了頭部款式不一，幾十隻figure其實都配以實木製地台（更可打開當收藏盒），上面有金屬蝕刻牌，註明古物年份、出土地區，好有心思，我們來看看gallery圖輯吧。（點圖放大）

+ 28 + 27 + 26

特別值得highlight的是這款Labubu x RANGEAS，是做來送給Dot Dot Dot gallery的非賣品。大哥，可不可以出搪膠版呀？

T9G拿出手機，讓筆者看他製作的恐龍頭骨原形。 而在展覽會正中間，還有一款由T9G雕刻原型，再由How@Work負責放大的巨型恐龍頭骨，到T9G來港後，就由他跟工作人員以手塗上色去增加手造感覺和陳舊感，最後T9G更加砂粒地台上「撩」出ARTIFACTS字樣，這裝飾品都可見價拍賣，不知金槍人會不會來搶呢？

初步相信，有個叫T9G嘅人設計咗呢款恐龍骨，仲用個人技術連過兩關然後一射入網。(鍾世傑 攝)

最後T9G更加砂粒地台上「撩」出ARTIFACTS字樣。(鍾世傑 攝)

+ 2

睇咸蛋不愛超人：「怪獸才帥！」

T9G表示，自己最初入行有雕12吋頭、也有搞當年流行的Q版潮流角色，後來才創作了令他一舉成名的RANGEAS恐龍：「我那代是日本人都好喜歡怪獸，Ultraman太正氣了，喜歡怪獸才帥！」他說，現時在日本最捧他場的都是些年齡相約的怪獸同好，而他自己近年都頗喜歡玩《Monster Hunter World》，相信一輩子也會愛怪獸。

特別值得highlight的是這款Labubu x RANGEAS，是做來送給Dot Dot Dot gallery的非賣品。大哥，可不可以出搪膠版呀？

展覽中也有一些非賣唔珍罕搪膠。

+ 15 + 14 + 13

Dot Dot Dot Gallery 官塘成業街11-13號華成工商中心6樓13室