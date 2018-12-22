《一拳超人》動畫久違3年回歸！第二季餓狼編最新宣傳片公開

《一拳超人》第一季動畫早在2015年10月首播，而且漫畫和動畫的反應都非常不錯，到了現在仍能從不同平台中，看到《一拳超人》動畫的剪輯片段。雖在2016年9月《一拳超人秋祭》已經公布決定製作第二季，但由於漫畫的進度太慢，粉絲一等就等了足足3年多。近日，BANDAI 又次推出《一拳超人》第二季的第一彈PV，比8月的特報多了一點動話片段，看到最後真的被新角色的霸氣震懾。

《一拳超人》第一季的戰鬥畫面令人津津樂道，主角埼玉和宇宙第一的波羅斯連番激鬥，就連漫畫派的筆者也重溫了不下十次這高質素的動畫製作。當故事來到第二季後，也正式進入餓狼編。新的「反派角色」餓狼，因某原因對英雄進行狩獵，因此本篇會有很多之前沒有詳細描寫的英雄出埸，而且他們也因英雄狩獵和餓狼有戰鬥畫面，英雄配角將會在這一季中有更多的描寫。

久違3年多後終於推出第二季，不過這編對埼玉的描寫不算多（《一拳超人》第二季宣傳片截圖）

第二季於2019年4月推出

由 ONE 擔任原作、村田雄介負責作畫的《一拳超人》，在漫畫劇情上似乎有點停滯不前，仍然是英雄配角和怪人協會配角的僵持。以第一季12話的進度來看，第二季的故事應只到怪人協會正式宣戰為止。如果大家是埼玉的粉絲，可能就沒太多上季的精彩秒殺鏡頭了。

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+ 8 + 7 + 6

改由J.C.STAFF製作

第一季的精彩戰鬥畫面，令很多觀眾對製作公司MADHOUSE大為稱讚。不過從最新的PV看到，第二季將改由J.C.STAFF製作，這令很多觀眾質疑，他們能否做到如第一季般的高質素戰鬥畫面。大家在PV中，又有沒有看到一些和上季不同，或崩壞的地方呢？