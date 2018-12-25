Epic Games Store介面多不足　玩家要返Steam討論Epic遊戲問題？

遊戲動漫
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由Fortnite開發商一手打造的Epic Games Store（遊戲平台）已經正式運作，Epic Games承諾的每兩星期一隻限時遊戲遊戲，也如期待推出。不過玩家實際使用Epic Games Store後發現當中有不少問題，包括沒有官方的社群討論區。不過，有趣的是玩家最後去了競爭對手Steam的討論區中，提出在Epic Games Store上遇到的問題。

Epic Game Store 由12月14日起至12月27日，提供《Subnautica》的限時免費下載。這一款小品的深海探索遊戲，早在Steam打響名堂，現在來到 Epic Game Store 可以免費下載，當然吸引了不少玩家支持。不過《Subnautica》的自由度太高，在深海毫無指引真的會迷失自我，所以不少玩家會在網上邊討論邊玩。可是，玩家發現 Epic Game Store 並沒有提供官方社群，苦無對策下，唯有回到Steam討論區發問。因此，現在打開 Steam 《Subnautica》討論區，會看到很多有關 Epic Game Store 問題的討論，這是一個頗有趣的現象。

《Subnautica》是在深海自由探索的遊戲，能發現深海意想不到的生物

Epic Game Store 缺憾多

Epic Game 一直都是遊戲和引擎開發公開，經營遊戲平台的經驗不多，因此在 Epic Game Store 中會看到很多不足的地方。就如上述指出，沒有官方社群討論區的問題，玩家一向都熱愛和別人討論遊戲，沙盒類和技術向的遊戲更是，沒有官方討論區就等於留不住玩家的心。這個問題就有如，遊戲內沒有足夠好的聊天和組隊系統，玩家就難以建立一個群體，流失就變得更輕易。

商店介面混亂

Epic Game Store 和 Steam 一樣，要使用其軟件下載和運行遊戲，可是介面的清晰度大大不同。Epic Game Store 把其下所有遊戲都放在「Store」內，並直接把不同遊戲的圖形拼貼出來，沒有分類。大小不一的遊戲封面，令筆者想到Window 8一格格的介面，相信說到這已經有很多玩家明白問題所在。現在 Epic Game Store 的遊戲並不算多，分類不足的問題仍不嚴重，但日後開始多遊戲的時候，商店介面仍是這樣，或未能提供分類的話，定必令不少玩家反感。

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