【潮流X動漫】adidas Originals 龍珠Z 新鞋：最終BOSS神龍打孖上

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運動品牌同動漫作品聯乘經常有，但adidas加《龍珠》就真是聽到都覺得勁！打從2018夏天開始「adidas Originals by Dragon Ball Z」計劃始動，經過悟空、菲利、悟飯、斯路、比達等角色後，最後一雙鞋款終於在12月現身，而其設計更是源自《龍珠》最重心的存在：神龍！

「adidas Originals by Dragon Ball Z」系列第四批亦壓軸登場的款式，就是綠色為主的神龍和黑金色的超神龍！兩者同樣以EQT SUPPORT MID ADV PK鞋款為基礎，單看個樣已經型到爆。而Primeknit編織技術打造的鞋身，呈現龍身獨特紋理之餘，後跟內側位置更分別以紅線及黑線繡上「龍」字，沉實中帶點不平凡。另外粉絲必儲的還有鞋盒，兩款鞋盒除分別印上兩大神龍的圖案，更可同此系列另外七款鞋盒拼成一幅連環圖，據知這個設計是跟隨原版《龍珠Z》漫畫書脊的做法，連個鞋盒都別具紀念性，兩對鞋都剛剛上市看來「龍珠迷」必定爭崩頭。
 

adidas Originals by Dragon Ball Z最終款式以神龍為設計靈感。

神龍跑鞋全面睇（點圖放大）

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年尾注目新品連環發

如果不是動漫迷，當然還有大量選擇，單單是這個12月adidas幾乎每星期都有不同系列新品推出，當中不少也是和名人或品牌合作，例如歌手KANYE WEST的YEEZY BOOST 350 V2 Static及YEEZY BOOST 700 V2 Static、潮流教父Pharrell Williams的球鞋「adidas Originals = Pharrell Williams Crazy BYW LVL X」、籃球明星Tracy McGrady的「T-Mac Millennium」系列、基本Running款式的「Solar Boost」系列及專為女性而設的「Ready To Go」系列，看看超級名模Karlie Kloss及網球女神Garbine Muguruza等人示範就知幾有型，這個年尾潮人很忙。

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Karlie Kloss「Ready To Go」

Garbine Muguruza「Ready To Go」

稍後我哋「01翠如」更會聯同健身教練IZUMI，齊齊教各位如何在家中輕鬆KEEP FIT，敬請留意。（胡劍威攝）

翠如同教練把數碼科技融入生活，以簡單裝備配合apple watch記錄做健身，人人都得。（胡劍威攝）

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