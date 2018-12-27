【PS4、Switch、PC】2018必玩遊戲精選　宅民黨GOTY你玩咗未？

2018快將過去，今年遊戲界無論PS4、Switch、PC都推出過極多優秀作品，相信各位機迷每天都在「煲機」。身為重度機迷的筆者亦私心選出十款2018最佳遊戲，快看看你有沒有玩漏或者有沒有興趣「補坑」吧！

10. Hitman 2 刺客任務 2（PS4／XB1／PC）

多姿多彩刺殺樂園

Hitman 2的玩法與2016年Reboot的1非常類似，有著極豐富及自由的刺殺選擇，每一個版圖都是開放式及精心設計，每一個獨發事件令你更了解目標的故事。你可以任意計劃如何落手，事件殺、意外殺、毒殺、狙擊殺、硬幣殺等層出不窮，極多的獎分條件及解鎖項目亦令人想一玩再玩。唯故事還未到戲肉令人意猶未盡。

9. Dead Cells 死亡細胞（PS4／XB1／SWITCH／PC）

給Hardcore機迷的挑戰書

一死便重頭來過，關卡與敵人隨機重置，只有部份的東西可以留下來。玩Dead Cells就像玩不可思議迷宮浪人思寧，但是更考即時反應與隨機應變，因為這是一款動作遊戲。Dead Cells很明顯是一款Hardcore機迷向的作品，自命身手不凡的話要挑戰一下。

8. Assassin's Creed Odyssey 刺客教條奧德賽（PS4／XB1／PC）

原點超進化

刺客教條的大翻身一作，與上一作Origin 雖然是類似的架構，但系統、戰鬥、版圖、故事、選擇等各方向都做得更加完美，尤其是大到離譜又極之優美的古希臘大地，再加海戰回歸，是近年最佳的刺客教條作品。

7. Octopath Traveler 八方旅人（SWITCH）

原汁原味懷舊日式RPG

像點陣圖但更立體的HD-2D圖像、浪漫傳說（復活邪神）式的角色舖排、 Bravely Default的策略式回作制戰鬥。再加上優美動人的音樂、8個不同風味的故事，與及豐富的隱藏關真BOSS內容，Octopath Traveler再次證明只要遊戲設計得好，傳統風味JRPG一樣是絕品。

6. Marvel’s Spider-Man 漫威蜘蛛俠（PS4）

最好玩的蜘蛛俠

在紐約大廈之間以蜘蛛絲自由又高速地穿梭，無縫進入各種事件，單是這個系統已教人驚喜。Marvel’s Spider-Man打造出一款自由自在、動作元素精彩、又極多Marvel作品彩蛋的遊戲，易入口又必玩之作。

5. Rance X 籣斯10（PC）

完美落幕Gal Game神作

29年的經典來到了最後一集，亦是我們蘭斯的最後大冒險。今集引用回不少自鬼蓄王留下的設定，很多魔人大戰的攻略法同樣出位又意想不到，劇情的份量與設定亦是豐富得來極仔細。經過不斷的周回BAD END後更能打開第二部，為作品及蘭斯的一生完美劃上句號，感動得不單止是下體流淚。（注意本遊戲為18禁成人遊戲）

4. Red Dead Redemption 2 碧血狂殺2（PS4／XB1）

男人浪漫的致極

Rockstar全員花費5年打造的西部牛仔新一集，節奏像上集一樣緩慢。但遊戲每一個位都做得一絲不苛，能投入的話別有一番滋味。遊戲的劇情亦比一代更有深度，尾聲更完美連接回上集。美中不足是太追求真實，部份操作或設定略為煩人，而且Red Dead Online的內容有待加強。

3. God of War 戰神（PS4）

北歐戰神新一章

由系列以往的俯視角度變成像BIO4的背後視點，God of War的動作元素卻出乎意料地精彩好玩，加上可自由探索的大海域版圖可謂大滿足。不過最引人入勝的還是戰神Kratos與兒子的互動，令系列銳變成一款更有深度的作品。美中不足的是結尾戰鬥不夠Epic，亦留下大量東西要等下一集。

2. Super Smash Bro Ultimate 任天堂明星大亂鬥Special（SWITCH）

最完美的大亂鬥

8人大戰狂歡眾眾樂，1打1真劍勝負亦可的大亂鬥。今集可謂超級集大成之作，有齊系列歷代角色，亦有很豐富及耐玩的單人模式「燈火之星」，更可看到大量熟悉作品的「命魂」，無論是小朋友或者是「機齡」有20年的人也可玩得很開心。美中不足的是線上遊玩會有LAG問題。

1. Monster Hunter World 魔物獵人世界（PS4／XB1／PC）

獵人進入新世界

獵人們期待已久，Monster Hunter終於改革銳變的新一作。戰鬥、動作、採集等都大幅流暢化，過MAP不需LOADING、版圖設計立體，更加入大量魔物的生態，遊戲性與方便度大幅提升，為共鬥類遊戲定下新指標。能狩獵上數百小時以及持續免費更新已是物超所值，期待下年的Iceborne大型Expansion。