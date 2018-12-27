《隻狼》廠商 FROM SOFTWARE 派電子賀年卡兼抽獎　教你免費登記

喜愛《Dark Souls 黑暗靈魂》、《Bloodborne 血源詛咒》等FROM SOFTWARE遊戲的你要留意了，FROM SOFTWARE正舉辦一個神秘新年抽獎活動，免費參加，不拿白不拿呀。

只需要到官方活動網頁登記便可參加，只需一個電郵地址，不需任何身份証明或日本地址，而且費用全免。登記玩家可以在5個項目中選擇一個，登記後便可以在元旦日獲得所選的電子賀年卡一張，按官方說可以用來作手機桌布等。可選擇的項目為：

ARMORED CORE ORIGINAL SOUNDTRACK 20th ANNIVERSARY BOX（AC 20周年原聲碟） DARK SOULS REMASTERED（黑暗靈魂重製版） Déraciné（FROM最近推出的VR遊戲） METAL WOLF CHAOS XD（2004年的舊作重製，2019年推出） SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE（遊戲明年3月推出）

每次寫FROM的新聞都要講一講，什麼時候才有AC新作啊啊啊啊啊

登記同時也會參加FROM的抽獎活動，得獎者將會獲得FROM送出的「お年玉プレゼント」，官方只說是「遊戲相開Goods」（タイトルグッズ），暫不知道具體禮物內容。由於不需要填寫實體地址，可能「禮物」並非實物而可能是遊戲兌換code等虛擬物品（會不會有機會是《隻狼》SEKIRO的redeem code呢？！）。。雖然也有機會是實體禮物，到中獎後才需要提供個人資料和日本地址的方式；不過反正現階段任何人都可以參加又不用錢，當然是先登記再說啦。（登記流程按圖放大）

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活動網址：

https://www2.fromsoftware.jp/p/greetingmail/