【渣渣渣】壽屋 勇者王GaoGaiGar 化身裝甲貓女　識爆甲可愛爆燈

遊戲動漫
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近年模型界捲起一陣裝甲囡囡熱，《Frame Arms Girls》、《女神裝置》愈來愈多人買，壽屋KOTOBUKIYA 近日再添食「Cross Frame Girl」聯乘系列，頭炮是《勇者王GaoGaiGar》囡囡版，身上火車、鑽地車、飛機可以分體，令主體變身為可愛裝甲貓女，有網民稱這款「貓女」為「勇姊王」，非常貼切。

早前壽屋公開《勇者王GaoGaiGar》「Cross Frame Girl」，還未知道她身上的裝甲，可以跟足動畫內勇者王的分體過程，分拆出雙膊的新幹線火車、雙腳的鑽地車、以及將背翼分體為隱形飛機；而主要武器「分裂螺批」，以及絕招「Protect Shield」、「風起雲動拳」（Hell and Heaven）的出招手型也包括在內。

壽屋《勇者王GaoGaiGar》化身美少女模型

背翼及腳背的屐帶做足。

外形像螺絲批的Dividing Driver可裝在手上。

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分體後的美少女主體甚至可變身為成以GaiGar為意像的白貓裝甲美少女，而且可選擇胸口有獅子，或是飛走獅子更加性感的造形，加上關節可動能力高，可以做到萌萌貓娘姿勢呢。（2019年6月發售／8100日圓／塑膠模型要自行組裝）

分體後的美少女主體甚至可變身為成以GaiGar為意像的白貓裝甲美少女，極具心思。

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