ToySoul 2018 香港01 玩具醫生 活動回顧．搶購玩具外的溫馨場面

遊戲動漫
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在ToySoul 2018亞洲玩具展（12月14至16日舉行）中，香港01與4位維修電子玩具及毛公仔的「玩具醫生」合作，不收分毫、發揮愛心為來場者修理心愛的玩具，救回不少童年回憶；一同分享展期間的相片，再次感謝Joe、阿康、Patrick、Sabrina（排名不分先後）！

今次香港01成為了ToySoul 2018亞洲玩具展策略性伙伴，想在場內搞點跟「賣玩具」不一樣的，就邀請了Joe、阿康、Patrick、Sabrina四位「玩具醫生」一起合作，在3日展期為讀者修玩具，幾位平時就以網上平台，有時落區做義工幫人修玩具，但平時多數是收好壞件後回家慢慢整，今次要在攤位內當著玩家面前修，都有點緊張，而且工具材料都不如家中齊全，但為了令觀眾開心，都樂意這樣做。

（左起）Joe、阿康、Sabrina、Patrick百忙中前來協力，故未能同時出席，未有4人合照雖可惜，但幾位面對玩具時的專注和愛心，4張照片合而為一亦沒有違和感。

記得當日筆者在場拍照，有一位由國內來香港參展的獨立玩具人問道：「你們竟然肯幫人修玩具，國內可沒有這種服務，因為人手成本高，玩具又不值錢，都沒人會修，壞掉再買就好，我覺得你們這活動很有意思，請跟我交換聯絡方法吧。」當日當席的玩具醫生Joe也笑言：「其實香港也不可能靠修玩具當職業，收費貴沒人會光顧，我們幾個也是自己喜歡修理，才在工作時間外去幫人。」

（左起）阿康和Patrick同時在星期日到場，巧手又快手，救了不少玩具。

阿Joe表示這隻可變17號大鐵人有電子也有齒輪機件，需要帶回家「留醫」。

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ToySoul 2018的拍賣玩具再創新高價，大家為了心愛的玩具不惜花血本和時間，記者想起拍賣品中有隻咸蛋超人叫「安多酚塗裝版(endorphin paint)」，設計師Black Seed 笑言，安多酚是人體內自然排出，減輕痛楚感覺的分泌物，而玩具就是我們玩具迷的安多酚。那是否一定要限定30件、甚麼由大師手作、拍賣價高達10萬元的珍品才是靈藥？也未必，在「香港01 玩具醫生」活動中，很多人都連圖帶字去解釋某件舊玩具對他們意義有多大，自己不會修、想出錢找人修也沒人肯接，所以都非常珍惜今次活動，修好後更與醫生們大合照，場面相當溫馨。

這位Lily小姐帶了自己最愛的豬仔到場找Sabrina做手術，成功後更一起合照。

「病人家屬」經由01同事留言感謝醫生們，原來當日更即時add facebook，又買蛋糕請醫生食，她一定非常開心，所以大家都要珍惜自己喜愛的玩具啊。

筆者自己也請求Joe幫我修理好《幪面超人電王》的手提電話，Joe細心的將機體內所有電線換新，將發霉位打磨，足足用了個多小時。雖然這小玩意，再買另一隻二手也不過3、4百元，但買新的就不是我當年儲錢買的同一支，根本沒有意義，所以當Joe將修好的電話遞給我，聽到「桃太郎」的聲音時，十幾年前的回憶都「返晒黎」，這份快樂不是用錢可以買到，而阿Joe還有阿康、Patrick、Sabrina幾位玩具醫生為人服務的熱心，也是無價的，非常感謝4位，以及安排串連合作的同事、工作人員。

圖右為玩具醫生阿康，他為左／中兩位朋友修好了一隻發聲變形俠醫。

這件電子玩具只得10幾年歷史，也不是貴重品，Joe表示好多時也是類似情況，如果開「正價」、「合理價」根本沒人會花錢修，他就索性將修玩具當興趣，在自己空餘時間去幫人，感受當中的喜悅。

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