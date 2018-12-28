《炎炎消防隊》動畫PV出爐！JoJo製作公司加持戰鬥畫面無可挑剔

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【炎炎消防隊】接近2018年尾聲，ACG界不停推出新消息，表示2019年的動向。今次輪到《炎炎消防隊》動畫化的宣傳片公開，由 david production 負責動畫製作，把漫畫中的消防隊「日常」，以動畫呈現給觀眾。而且，從第一彈PV看來，《炎炎消防隊》是一套花費不少製作費動畫，不論是背景﹑角色，還是戰鬥動作也非常高質素。

《炎炎消防隊》故事講述，主角身處的特殊消防隊不是處理一般的起火事件，而是解決人類突然自燃後，變身成的「焰人」現象。這些消防員被分為三個不同的世代，包括沒有特殊能力的第一代﹑能不同程度地控制火焰的第二代（自身不能產生火焰），以及主角所屬的，能由自身產生火焰的第三代。圍繞著神秘的「焰人」現象和主角的背景，故事應運而生。

火紅的現埸中，藍色發光制服特別顯眼（《炎炎消防隊》PV截圖）

令人期待的戰鬥畫面（《炎炎消防隊》PV截圖）

高質素製作公司信心保證！

《炎炎消防隊》動畫將由 david production 製作，該公司曾製作《JoJo的奇妙冒險》和《工作細胞》等為人津津樂道的動畫。由《炎炎消防隊》決定動畫化開始，粉絲都很怕戰鬥畫面會崩壞。不過看完PV後，相信大家都可以放心期待動畫化，因為爆炸效果﹑火光、動作等都有非常高的還原度。而且，動作順暢度和作畫風格也令人讚嘆，這絕對是筆者2019年期待的熱血動畫之一。

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一集一戰鬥不是夢

《炎炎消防隊》雖然是講述消防員，但這特殊的消防隊打架比滅火還多。從漫畫看來，故事的節奏非常明快，角色出場後不會鋪設一大輪背景，而是由戰鬥中交代。故事中的劇情路線也很明確，角色的能力從火焰而生，具變化也不籠統。動畫化後應該能進一步把豐富的戰鬥表現出來，值得大家期待！

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