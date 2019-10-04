Switch／Steam《超級機器人大戰X》 完整收錄 全20話DLC劇情

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於Nintendo Switch／PC Steam等平台推出，也將會推出繁體中文版的人氣戰略RPG《超級機器人大戰X》（Super Robot Wars X／スーパーロボット大戦X），宣布將決定於2020年1月10日在日本正式上市！

《超級機器人大戰X》為官方於之前2018年3月在PS4／PS Vita等主機上推出的《機戰》系列作，遊戲中將會以魔法世界做為舞台，並網羅包括《魔法騎士雷阿斯》、《魔神英雄傳》等全新作品參戰，讓玩家們可以在這個充滿魔法的奇幻世界裡，展開一場橫越大地與宇宙的跨界大戰！

而在這次的Switch／Steam版方面，除了將會把之前版本內容完整收錄外，還將會把之前所推出，全部共20話的DLC獎勵劇情也都一口氣全部收錄其中，喜歡《X》的玩家們到時可別錯過！

《超級機器人大戰X》海報

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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