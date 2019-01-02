Final Fantasy版高達？天野喜孝 大河原邦男 高田美明 秋本治畫展

《太空戰士》天野喜孝畫Gundam？高達之神大河原邦男畫少年Jump秋本治名作《烏龍派出所》？《我係小忌廉》高田明美原來是《神勇飛鷹俠》fans？異想天開的大師crossover，加上800多張珍貴草稿，來年4月在東京開展。

天野喜孝畫高達？這位《Final Fantasy》人物設計師，跟《高達》機械設計師、《我係小忌廉》高田明美、《少年Jump》長壽漫畫保持者《烏龍派出所》秋本治，原來都曾在70年代加入過日本動畫界「少林寺」龍之子製作室，近日合同開設「ラフ∞絵」（ROUGH 無限繪）原畫展，展出近800張手稿，4位大師更互相繪畫對方的成名作，想睇FF風高達，機會可一不可再。

天野氏公開手繪的高達插畫，看來竟有點像《G高達》內的「惡魔高達」。（網上圖片） 龍之子製作室（タツノコプロ／現名Production IG）是由吉田龍夫於1962年代成立的動畫公司，知名作品包括《宇宙騎士》、《再造人卡新》等「打仔系列」，以及《小雙俠》「幻影時光系列」，不少動畫界名人都曾在此打出名堂，是極有地位的「少林寺」。比如天野喜孝在獨立發展成藝術家前，就曾以原名「天野嘉孝」為龍之子當人物設計名美指。

天野先生似乎愛用全黑繪畫機械物件。（FF6插畫）

不過大河原先生並不拿手畫人物角色，所以他選擇了用警察用機械人和玩具風格繪畫《烏龍派出所》，玩味十足。（網上圖片） 而大河原邦男先生，當時正是在龍之子負責卡新、小雙俠機械設計。後來他以自由身身份，成為日本動畫界被定位為「機械設計師」的人，並以《機動戰士高達》大紅至今！雖然大河原、天野兩位師傅當年都各有各做、少有來往，今次以「龍之子同學會」的感覺一同辦展覽仍別具意義。

由龍之子時代的小雙俠到高達，大河原邦男沒有極限。

參展的crossover作品也是「阿健」所以是最沒警喜的（笑），如果她可以用機動警察風格畫《烏龍派出所》應該更好玩。 高田明美是《我係小忌廉》、《機動警察》人設大師，當年大學畢業後因狂愛《飛鷹俠》而加入龍之子，順利成為天野先生身邊的動畫師，天野脫退後飛鷹俠II／F 兩輯傳聞都由高田主理，81年她也離巢發展，至今仍不時在twitter公開男主角阿健的手繪畫。

高田明美畫阿健當食菜，今次展覽也有畫。

在展覽中他負責畫飛鷹俠的女主角阿珍。其實《烏龍派出所》內常出現機械人，個人比較期待看秋本治版的Gundam。（網上圖片） 至於秋本治，老實說他在龍之子並沒有留下多少成績，反而離巢後成為一位漫畫界鐵人，1976年開始在《週刊少年JUMP》連載《烏龍派出所》達40年完結，當中從未試過休刊，在漫畫界極具江湖地位。

《こち亀》漫畫內常有科幻機械人出現，但聽說都是助手自己的惡趣味。

4人在開展前訪問中談到草稿，畫了40年《烏龍派出所》的秋本治，還有高達老豆大河原先生異口同聲說：「儲起來太煩、又沒有用處，早就掉掉了。」（好在兩位都有不少跟商業有關的合作project，儲了不少草圖），而天野先就表示由30來歲開始畫插圖的草稿都有收藏。高田氏：「也不怕被人笑二次元宿，我藏起了不少。」4位大師2個是實是求是形、兩位是藝術家形，參加來搞展覽實在好玩。

『ラフ∞絵』展覽

2019年4月2日至4月16日，於東京神田區「3331 Arts Chiyoda」畫廊舉行。