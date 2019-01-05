瘋狂遊戲：廁所模擬《Toilet Simulator》　玩到成地屎係咩事？

【Toilet Simulator】繼上次介紹過的乞丐模擬遊戲《Bum Simulator》，1 月 5 日將在Steam上推出一款更瘋狂的遊戲，玩家將會扮演一個在廁所方便中的角色，模擬大小便的過程。你沒有看錯，這是一隻多麼簡易明瞭的遊戲，一開始就在廁所，你就是那個進行著大小事情的人。

去廁所有什麼玩？

基本上，玩家可以做的就是選擇小便（Pee）或大便（Poop）。不過在這個基礎上，玩家還可以透過滑鼠，決定小便的方向，男性玩家可能比較容易了解這個「系統」。除此之外，官方表示遊戲還有一個名為「SHIT」的作弊模式，以及可以召喚大便雨的能力。大家是否急不及待，想知道什麼是大便雨呢，馬上去圖！

警告！

遊戲中的大便望久了仍會嘔心，自行決定要否看圖

「必殺！大便雨！」這才是真真正正的必殺！（官方圖片）

由 2 萬個多邊形組成一個大便

Kavkaz Sila Games開發的這隻《Toilet Simulator》，在惡搞的同時，也有很多細心的地方。自誇擁有AAA級的畫面，同時指每個大便是使用了 2 萬個多邊形組成，即大便的外表不會像其他遊戲般隨便，開發者親自塑造各種大便模組，絕對是誠意之舉。

參考 VR 廁所模擬

於2013年曾在 VR 上也推出了廁所模擬《Totally Accurate Toilet Simulator》，遊戲推出前也令曾引來一輪討論，不過遊戲中沒有身體模組，令玩家很難投入。這隻《Toilet Simulator》即明顯是參考了之前的作品，所以加入了角色的身體，加上有兩鏡頭模式，玩家可以用第三身的視角去看角色的大﹑小便過程。現在還有什麼是沒有模擬的呢，筆者也很期待在Steam上遊玩大﹑小便。