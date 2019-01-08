《哥布林殺手》推出老派RPG桌遊　448頁規則書教你殺盡小鬼

2018年黑暗奇幻秋番《哥布林殺手》第一集中血腥暴力和哥布林性侵冒險者的殘忍情節，深深震撼觀眾，惹來關注爭議，歐美地區甚至有人發起罷睇。不論如何，此部改編自蝸牛くも原作、神奈月昇繪畫輕小說的話題動畫現夾着熾熱人氣，推出一套Old School味十足、厚達400多頁的限量版角色扮演桌遊（TRPG）規則說明書，還附送角色雕塑棋子、專用骰子等小物。

「只有不現身人前的哥布林，才是好哥布林。」劇中誓要將一眾邪惡小鬼燒殺殆盡的男主角「哥布林殺手」如是說，他是單靠狙擊哥布林便升至銀等級的冒險者，對哥布林以外的魔物一概無興趣。所謂「德不孤、必有鄰」，即使總是做着其他冒險者眼中沒有大志的哥布林討伐任務，哥布林殺手還是得到女神官、妖精弓手、礦人道士和蜥蜴僧侶等夥伴陸續加入，形成固定冒險陣容。

《哥布林殺手》的角色沒有名字，只有身份職位稱號；加上故事舞台「四方世界」是由「秩序」和「混沌」兩方的神以世界的支配權為賭注，所創造出的「棋盤」。雙方以上面生活着的冒險者和魔物當作「棋子」、以「命運」和「偶然」為骰子左右棋子的命運。《哥布林殺手》可見處處帶着早期美國TRPG（Tabletop Role-Playing Game，桌上角色扮演遊戲）的影子，既然如此，推出一本桌遊規則說明書，進一步闡述原作者蝸牛くも的奇幻世界觀，實是最好不過。

《哥布林殺手》原作者蝸牛くも編寫的冒險場景。（ローチケHMV）

《哥布林殺手》桌遊說明書附送的「哥布林殺手」角色戰棋，暫時官方圖片只有此枚，未知有無其他角色。（ローチケHMV）

首作於1974年推出的《龍與地下城》（Dungeons & Dragons，簡稱D&D或DnD）是近代桌上角色扮演遊戲的開山始祖，對後世的各種奇幻遊戲特別是角色扮演遊戲有非常深遠的影響。由於玩法涉及即興創作,、即時戰略和算術等智謀能力，《龍與地下城》類TRPG算是成年人的遊戲。本着成熟、豐富且複雜的取向，《哥布林殺手》桌遊規則書加入《龍與地下城》等知名作品的古典風格，令玩家重回70、80年代的桌游歲月。

首作於1974年推出的《龍與地下城》（Dungeons & Dragons，簡稱D&D或DnD）是近代桌上角色扮演遊戲的開山始祖，對後世的各種奇幻遊戲特別是角色扮演遊戲有非常深遠的影響。（網上圖片）

《哥布林殺手》桌遊說明書用專用骰子。（ローチケHMV）

桌遊規則書內容豐富，厚達448頁，除了讓玩家在原作世界「四方世界」中扮演不同角色，更收錄了小說／動畫中未有的神祇和職業，例如選擇成為信奉「至高神」和「大地之母」以外神明的神官。更有原作者蝸牛くも編寫的冒險場景；遊戲屏幕、字符表、骰子、骰袋和雕塑精細的金屬角色棋子亦一應俱全，玩家更可加入自製的棋子或屏幕，令元素更為豐富。

《哥布林殺手》桌遊說明書用來放置骰子的專用小袋。（ローチケHMV）