【CES 2019】仲WASD？3dRudder角色移動專用掣　用腳打機支援PSVR

【CES 2019 美國消費性電子展】3dRudder早在2016年公開了這個腳用控制器的消息，直到 CES 2019 終於正式出售，而且支援PSVR。玩家以往遊玩VR遊戲時，只可以使用 joystick 上的方向移動，如使用3dRudder腳掣即能利用重心和左右旋轉控制移動。

3dRudder開發者指出，超過20款 PSVR 遊戲將支援使用腳掣，當中包括 Ultrawings﹑Sairento VR﹑Red Matter ，以及 The Wizards 等。馬上看看3dRudder腳掣用在 PSVR的效果。

圓盤形設計更有代入感

3dRudder以圓盤形踏板設計，以重心和左右旋轉來進行操作。加速﹑後退﹑暫停透過改變重心控制，圓盤形踏板改變傾斜度時，少不免令身體也隨之扭動﹑傾斜，在進入 VR 遊戲後更有代入感。不過在宣導片中看來，以左右扭動來進行視角控制這一點，好像和 PSVR 本身以轉動頭部改變視角的功能有點相似。3dRudder 將在 4 月才發貨，希望到時能拿到一部為大家進行實測，看看這個控制器能為 PSVR遊戲加多少分。

手腳控制更貼近現實

3dRudder 實際的使用目的，是為了令手﹑腳的操作分開。以往角色的移動都是使用手掣上的「上下左右」控制，但使用 3dRudder 後，將從新把移動的工作放到腳上，令雙手可以專心進行射擊﹑揮拳﹑拾取等工作。坦白說， 3dRudder 的移動方式不太接近現實，玩家也要用一點時間作能習慣傾斜重心進行移動，不過這控制器為 PSVR 帶來新的可能性，日後專為 3dRudder 設計的遊戲才是筆者真正期待的方面。

PC遊戲也能使用

3dRudder 亦有推出 PC上使用的版本，玩家可以在 Dashboard 中改變操作設定，主要是決定傾斜還是扭動來左右移動。可能大多數玩家都習慣了使用「WASD」來進行移動，不過遊戲的操作越來越複雜，雙手也開始難以駕馭鍵盤和滑鼠上的按鈕。如《Fortnite》中，玩家要操作移動的同時，使用「XCVB」等進行建築，這類多鍵操作的遊戲就比較適合使用 3dRudder。

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