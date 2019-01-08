《Overwatch 鬥陣特攻》官方小說《守護神》設計師證士兵76同性戀

《鬥陣特攻》今日釋出最新官方小說《守護神》，原名 Bastet 是來自於埃及神話中的貓首人身女神為名，以英雄「安娜」為視角的小說，描寫她與士兵 76 重逢的短篇故事。但也揭露了士兵 76 的同志身份，並由暴雪資深設計師 Michael Chu 親自證實。

《守護神》小說的時間點在官方漫畫《老兵》之後，士兵 76 受到「死神」（加布里爾）的攻擊，安娜現身救援並且治療士兵 76，兩人就開始回憶起往事， 無意間揭露了士兵 76 （傑克‧莫里森）的過往逸事。

（gamebase）

她往後查看了另一張照片，卻訝異到差點把照片掉到地上，她從沒見過這張照片，但還是她一眼就認出來，照片中的傑克非常年輕，他剛下了軍用車準備離開。她吃驚的是照片中的的另一個人─他是個深色頭髮、穿著黑色鈕扣休閒襯衫的難子。傑克的手臂搭在他的肩膀上。 安娜：『文森…這名字已經好幾年不曾出現在我腦海裡了」「你還沒放棄嗎？」 傑克搖頭：「不是那樣。」「他結婚了，他們日子過得很開心，我替他高興」 《鬥陣特攻》《守護神》小說節錄

（gamebase）

這段情節在玩家社群中引起討論，關於士兵 76（傑克‧莫里森） 與這名為文森的男性關係。而小說作者，同時也是暴雪資深設計師 Michael Chu 親自在個人推特上證實了玩家的猜測。「傑克和文森多年前是浪漫的情侶關係，兩人都是同志。」

Thanks for all the messages about “Bastet”!



Jack and Vincent were in a romantic relationship many years ago. Both identify as gay. ❤️ — Michael Chu 🎉💼 (@westofhouse) 2019年1月7日

先前在 2016 年的聖誕佳節漫畫中，Blizzard 藉由公開閃光為女同性戀的消息後，曾經暗示她並非唯一的同性戀角色，如今藉由官方小說《守護神》的問世，確認了士兵76 也是同性戀角色，這讓《鬥陣特攻》的二創題材關於角色配對的部份，由 Blizzard 親自宣佈官配，另一方面也讓那篇佳節漫畫的隱藏的訊息更加讓玩家有討論空間。

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO