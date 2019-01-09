免費！Biohazard RE：2 生化危機2 重製版　Demo只限挑戰一次？

《Biohazard RE：2》《生化危機2 重製版》將在 1 月 25 日發售，就算只剩數個星期就推出，但相信很多玩家都已經按捺不住，想馬上就玩到這隻經典大作的重製版。Camcom 今天（9日）公布將推出只能遊玩一次的「1-Shot Demo」，玩家可以在 1 月 11 日至 1 月 31 日，於 PS4 ﹑ Xbox One ﹑ PC（STEAM）上免費遊玩！

《Biohazard RE：2》《生化危機2 重製版》以 Capom 自行開發的「RE 引擎」製作，並加入繁體中文內容，把 1998 年推出的《生化危機2》完全高畫質重製。遊戲視角不再採用舊作的固定鏡頭（監視器鏡頭），改以第三人稱肩後視角。全新的視角﹑重塑後的高畫質埸景，以及部份重新編排的劇情，很多玩家已經當這是一隻全新的遊戲。

「1-Shot demo」 只可以遊玩一次！（官方圖片）

試玩版限時機制

「1-Shot DEMO」試玩版的「1-Shot」，不是指只有一條命的意思，而是玩家只可以遊玩一次。「1-Shot DEMO」限時30分鐘，時間完結後就不能再次遊玩。在這試玩的30分鐘內，玩家可以任意遊玩，不限死亡次數。而且，試玩版的進度將不會繼承在完整版遊戲上。

新預告登埸？

「1-Shot DEMO」不只有30分鐘的遊戲體驗，玩家完成只可以挑戰一次的「1-Shot DEMO」後，將可以欣賞到獨家收錄的最新預告PV。這將會是更多 Boss 的鏡頭，或是 Ada Wong 的操作畫面嗎？玩家拭目以待吧。

限時30分鐘，只可挑戰一次的「1-Shot DEMO」（Resident Evil 2 One-Shot Demo宣傳片截圖）

30分鐘speed run爆機可能嗎？！

不少玩家看到Capcom公布這個「1-Shot Demo」的30分鐘限時後，很多人都表示這將會是全內容收錄的遊戲嗎？那將可以在30分鐘內跑到終點嗎？先不說是否全內容收錄，以舊版的《Biohazard 2》《生化危機2》看來，單一角色 speed run 也需要 1 小時，因此在30分鐘內全破重製版的內容應該沒太大可能。而且，這個「1-Shot Demo」所收錄的內容是限制了章節的內容，玩家如在30分鐘內通關，即可在剩餘時間內不限次數地再次遊玩，所以是限制了章節﹑只有30分鐘時間﹑只可挑戰一次的Demo。如果玩家想多次挑戰，可能需要在不同的平台上遊玩（PS4﹑Xbox One﹑Steam），或在同一平台上使用不同的帳號才可以了。