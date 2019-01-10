《龍族教義：黑暗再臨》Switch版4月上架　移植天堂NS名不虛傳

遊戲動漫
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《龍族教義：黑暗再臨》將於4月23日推出 Nintendo Switch 版，遊戲自 2013 年推出後經歷 PS3﹑Xbox 360﹑PS4﹑Xbox One和PC後，終於也要在遊戲移植天堂Switch上架。雖然現時的資料沒有明確表示有沒有繁體中文，不過家用機的版本早已具備繁體中文，所以 Switch 版應該也會收錄。

《龍族教義：黑暗再臨》是《龍族教義》的加強版，在原版的基礎上，再加入名為「黑咒島」的新地圖、多種新武器、裝備、怪物、新角色（隨從）與劇情。玩家可以在《龍族教義：黑暗再臨》上享受遊戲的完整內容，由「格蘭西亞半島」出發，再進入「黑咒島」冒險，打倒強大的飛龍。

相信更多玩家期望的是第二代的來臨，不是再次推出移植作品（官方圖片）

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1080p 60fps？

於Switch上架的當然是在 PS4 和 Xbox One上的畫質加強版，即高解析度 1080p 的輸出畫面，不過從 Switch 版的宣傳片中看來，遊戲應該只有約 30 fps ，爆炸﹑燃燒和光線效果也達不到現今遊戲的標準，畢竟這隻遊戲已經歷多次的移植才在 2019 登陸在 Switch 上。

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單機西方RPG最適合在NS玩？

《龍族教義：黑暗再臨》是一隻單機的RPG遊戲，玩家可以在開放世界中自行探索，遊戲的自由度極高。玩家需要在戰士、法師、遊俠、刺客、魔弓手等職業中選擇，同時不同的職業也影響著戰鬥的策略。更重要的是，遊戲會以小隊形式進行，玩家要自行招募三位隨從組成小隊，組織成最強的隊伍。《龍族教義：黑暗再臨》具備動態天氣和日夜交替，不同城市的 NPC 也有不同作息，全配音對話令玩家更有代入感。雖然筆者時常戲稱 Switch 是「移植天堂」，但這類有著廣大開放內容的單人遊戲，真的非常適合在 Switch 上遊玩，隨時隨地可以離開現實，進入中世紀奇幻世界，打倒來者不善的飛龍。

《龍族教義：黑暗再臨》典藏包，收錄 5 首重新作曲的迷你原聲配樂 CD

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