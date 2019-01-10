開箱試玩《熱血最強 哥修羅》HG模型　多色分件快砌快變好爽呀！

《熱血最強 哥修羅》，我細細個就聽過呢個名啦！最近BANDAI推出了HG版哥修羅模型，哥修羅機體用色豐富、組件簡單一晚就K.O.，變形輕鬆好玩。最近再返貨，價錢又便宜了一點，即睇試玩報告，買定一盒農曆年慢慢玩，豬年最強！

【開箱試玩《熱血最強 哥修羅》HG模型】BANDAI食玩部的Super minipla帶動了超級機械人小模型熱潮，但「食玩」始終是「食玩」，無論水口位、塑膠質料、貼紙設計都及不上正宗模型。所以當筆者知道《熱血最強 哥修羅》是由模型部開發，真是非常開心。收到貨品後，boxart有學校、有毛筆字，非常有feel。

以多色成形，分色又足，不太需要上色即能重現故事中的哥修羅。

組件除了日系英雄機紅白藍黃4原色，更大量使用透明藍和透明綠（小心皇冠上這粒透明藍寶石，不落膠水很易被地板精靈吃掉），因環保問題未使用電鍍金，但仿金色組件的色澤在燈光下、拍照時還算漂亮，絕非玩家稱為「屎金」那種假金色，只要用marker在節細上加點墨線、在哥修羅嘴巴上塗點色，就已經非常型仔。

人型嘴包最好用線筆入墨，圖中左邊的皇冠寶石，就是掉失後用零件支架裁剪出來的代替品……

組裝上比平常砌高達更有新鮮感，照著說明書步驟去做，會跟足卡通原設定，先砌3機合一的修羅噴射機（ザウラージェット），劇中這戰機是以主角的樓舍變成，飛抵見的地時才分體成3部修羅小隊恐龍機，分體玩法簡單，幾乎全都是裝裝拆拆，玩一次就記得。

3部修羅小隊恐龍可以合體成修羅噴射機（ザウラージェット）。（鍾世傑攝）

1分為3．修羅小隊3機分體圖解（點圖放大）

+ 3 + 2

修羅小隊3部恐龍主機，個人覺得全動物不及獅人鳳有人型那麼吸引，亦不如《元氣爆發》伏魔金剛3機獨立可變人型那麼精密。（鍾世傑攝）

金色的劍和紅＋透明綠的盾牌都好精美，雖然獨立看轟天雷龍配色不夠鮮，但原來合體後雙腳白色反而令機體不會太「花呢轆」，平衡耐看。（鍾世傑攝） 修羅合體！ 3部小恐龍玩夠未？夠就開始合體成哥修羅！ 變形一樣簡單，完成後的高度跟1：144高達相約，不過就橫得多、強壯更多，金色的劍和紅＋透明綠的盾牌都好精美，雖然早前覺得轟天雷龍的分色不足，但原來全隻合體後，雙腳全白反而不會令機體太「花呢轆」，平均得幾好。唯一要彈是手掌分件太零散，每次裝武器都會爆開，但使用膠水後又難以安裝劍盾，非常失敗。

《熱血最強 哥修羅》HG模型（圖02）（鍾世傑攝）

+ 6 + 5 + 4

發現到哥修羅可以做到轉腰的秘訣。（鍾世傑攝）

灰色的腰部，4個joint位不要裝實在黑色的下盤上，留點空間就可以轉腰。

而腰際兩片紅色的裙甲，除了可變型版，更可換成卡通內的簡單線條版。（鍾世傑攝）

盾牌可摺合，變為劍龍的背旗。（鍾世傑攝）

合體後不用的物料可以用附送的小平台組成一片，方便收藏。（鍾世傑攝）

《熱血最強 哥修羅》HG模型 售價5054日圓（市面約售$300）

對《熱血最強 哥修羅》有愛就值得買，以300蚊這價錢，簡單砌一晚就可以重現童年時一位大英雄，是兩日假期解悶的良品。 試玩總結

《熱血最強 哥修羅》HG模型在日本發表時，其實會場內已公開了進化型「格蘭修羅」，推出有期。

四字系列？藍光人又是甚麼？

90年日本 Takara 停拍日系《變形金剛》後，與Sunrise合作炮製了「勇者系列」，如今已跟Takara合併的Tomy，當年亦想爭餅食，跟Sunrise開拍了「四字系列」（因片名而得名），由於三輯作品中都有個神秘的藍光人，贈送巨大機械人給一班正義小學雞保護地球，故又名藍光人系列（Eldran series エルドランシリーズ），比勇者更重視學校、團隊，定位更低年化。