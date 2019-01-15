鄭健和新書《三國誌異》奇幻掛帥寫群雄少年時　神人左慈擔正主角

曾憑着《西行紀》（港版名為《西遊》）榮獲有「漫畫諾貝爾」之稱的「日本國際漫畫賞」銅獎，香港漫畫家鄭健和（和仔）2018年底終於完成《西遊》183期之長篇連載，2019年帶來全新作品《三國誌異》。在ACG界，三國素來是熱門題材，改編如恆河沙數，日本作品尤其受歡迎。在港漫界三國卻屬於「票房毒藥」，陳某的《火鳳燎原》是鮮有地跳出香港、大紅大紫的作品。和仔今次似乎懷着「雖千萬人吾往矣」創作此新書，更挑戰高難度，大膽地以《三國演義》中「三戲曹操」的活神仙「左慈」為第一男主角，炮製耳目一新的妖魅魔幻三國傳奇。

時裝科幻技擊／超級英雄漫畫《殺道行者》在2010年完結後，《封神紀》（2010至14年間連載）至《西遊》（2015至18年間連載）再到新作《三國誌異》接連推出。「壹本創作」主筆鄭健和（和仔）在這八九年間先後改編了《封神榜》、《西遊記》和《三國演義》這些中國經典章回小說。當初有無全盤計劃陸續改篇中國經典？和仔表示三部漫畫雖是改編著名小說，不過其實没有整體計畫，他解釋：「選擇寫作題材時主要考慮自己喜歡與否，因為通常喜歡的題材會有較好表現。」

鄭健和的《西遊》（大陸網絡版名為《西行紀》）於去年榮獲有「漫畫諾貝爾」之稱的第11屆「日本國際漫畫賞」銅獎。（受訪者提供）

新連載《三國誌異》是三國群雄少年激鬥篇兼東漢靈異檔案，鄭健和挑戰高難度，大膽以《三國演義》中「三戲曹操」的奇人活神仙「左慈」為第一男主角，炮製耳目一新的妖魅魔幻三國傳奇。（Bookone Facebook）

《封神紀》中的紂王大異於《封神榜》之暴君形象，被描寫成一位反抗天神奴役人類的自由戰士。紂王戰死後，兒子武庚（阿狗）繼承其遺志，「下剋上」成為跟神族分庭抗禮的強者。《西遊》中的真經被重新設計成一盞燭火，擁有創世能量，取得它非但不能普渡眾生，還面臨落入邪神手上帶來浩劫。唐僧師徒被迫踏上還經之旅，再赴西天解救危機。和仔的改編有趣地顛覆了原著，注入現代思維元素，間中以古諷今，充滿破格魅力。

日本漫畫家橫山光輝編繪的《三國志》宏大浩瀚，跟吉川英治的小說並列為日本國民級三國教材；山原義人《龍狼傳》大玩奇幻穿越。還有李學仁和王欣太以曹操為主角的《蒼天航路》、鹽崎雄二把群雄娘化的色氣之作《一騎當千》、香港漫畫家陳某憑智謀設計風靡亞洲的《火鳳燎原》。不談電玩作品，三國題材漫畫橋段近乎去到「玩無可玩」地步。況且，三國在港漫市場不吃香，不計打進海外的《火鳳》和李志清《三國志》，以前有些三國書便因銷量欠佳而腰斬或草草埋尾。面對創意對手更多更強，殺出血路困難重重，和仔還是找到了三國歷史上一段「空白位」來盡情發揮。

《三國誌異》是群雄少年激鬥篇 漢室之後左慈開展東漢靈異檔案

《三國誌異》第二期封面，白髮少年左慈（左，本名劉宏）遭農家子弟（右）竊取了皇帝身份，中間女子為劉宏之妹劉妙。（Bookone Facebook）

《三國誌異》假冒天子的孝靈皇帝將獲宦官張讓支援，追殺逃獄的真命天子左慈？（受訪者提供） 《三國誌異》時代背景是東漢末年的靈帝時期，漢室朝野間戚宦相爭無日無之，政治敗壞。帝國邊境更有戰死者怨念戾氣化成的黑暗力量「闇靈」掘起，逐漸侵蝕人間，漢朝氣數將盡。暫時預定50多期完的故事會寫至黃巾之亂結束；若讀者反應良好也不排除「添食」。可以說《三國誌異》是《三國演義》的「前傳」，這個時期很多廣為人所熟悉的英雄豪傑如曹操、劉備和呂布等都只是十幾歲的小夥子。「選擇群雄少年時代的故事，的確是因為這個較少前人做過，而且歷史記述也不是太詳細，可以較自由地描寫。」和仔表示，他期望以三國英雄的少年時期冒險，為讀者帶來新鮮感。 書中主角既非劉關張三兄弟，亦不是曹操、孫權、趙雲、袁紹、呂布或司馬懿，竟是以「三戲曹操」著名的神秘奇人——左慈。史料或故事中，左慈都被描述成一位其貌不揚卻高深莫測的方士，精通奇門循甲，以高超道術幻術引發諸多奇異怪誕之事。《後漢書·方術列傳二》記載左慈「少有神道」；曹植《辯道論》記載他「擅長房中術」；葛洪《神仙傳》則記載他「能夠役使鬼神（理解天干地支），會變化、辟穀」。 左慈曾跟曹操進宴，曹操想食松江鱸魚，左慈便即場以銅盤盛水，自水盤中釣魚給他，曹操大喜。一次郊宴，左慈又以幻術擅取曹操所有的酒肉餉客。被作弄的曹操老羞成怒，落令追殺左慈。左慈大使隱身循形法術：先穿牆，後於鬧市把途人全變成自己模樣擾亂視聽；最後化作羊混入羊群中逃之夭夭，令追兵束手無策。

和仔表示，少年時的曹操（紮辮者）有崇高抱負，不同往後的奸雄形象，而且更特別將他寫成武藝出眾，更是顛覆了三國故事。（受訪者提供）

「左慈本身的故事十分玄奇，很適合當魔幻故事的主角，」和仔說。相傳左慈活了超過300歲，比任何一位三國英雄都要長壽，如同天下大勢的旁觀者，「他一生經歷貫穿三國時代，可以用他的眼光看世界演變。」和仔別出心裁地為左慈的設定身份：他本名劉宏，是流落鄉間的漢室之後。孝桓皇帝暴斃後，劉宏本要登基為孝靈皇帝，卻遭一起生活的農家子弟出賣、竊取了身份。冒充者農家子弟當上皇帝，如歷史記載般荒淫無道；正牌之皇位繼承者淪為階下囚，監禁於秘密天牢。直至少年曹操夥同堂兄弟夏侯惇、夏侯淵因盜墓而誤闖禁獄，劉宏才得以重見天日以左慈之名活躍於天下。曹操與左慈竟是識於微時，寫法很有新意。

《三國誌異》作者鄭健和及壹本製作團隊。（受訪者提供）

驟然聽來左慈經歷「乞丐王子」式身份對調，頗有和仔前作《封神紀》主角阿狗的影子。不過左慈性情似乎不像阿狗般桀驁不馴，反而溫和善良。和仔保留了史料記載「少有神道」之設定，左慈天賦接觸「靈界」的異能，自小能看見別人見不到的東西，又具備「犧牲小我」之救治能力，可將他人傷患轉移至自己身上。左慈將跟三國豪傑包括曹操、劉備、關羽和張飛等互有交集，然而其主要敵人是預料會是邪靈妖魔，為向來以軍事征戰為主要內容的三國故事增添一篇妖氣魅惑的外章。

跨媒體改編於內地陸續推出 「鄭健和宇宙」不是夢？

《三國誌異》通常在一個長篇連戴完結後便推出三期完的實驗性短編作品如《野狼與瑪莉》（2011）、《脫北者》 （2012）和《如月車站》（2016）分隔長篇連載。然而《西遊》結束後直接開始《三國誌異》，沒有出版短編。（Bookone Facebook）

《西遊》第183期封面，和仔為故事引入「平行世界」概念。（Bookone Facebook） 《西遊》在內地漫畫網站（騰訊漫畫平台）以《西行紀》之名連載，跟《封神紀》一樣製作成3D動畫。「據我所知，《西遊》手遊今年會在内地推出，而且還有第二季《西遊》動畫亦將播放。」面對本地市場低迷，港漫作品IP在內地、台灣甚至日本等地作跨媒體營銷，似乎是不少香港漫畫家的創作出路，也是港漫未來潛在的發展方向。《封神紀》多年前已製成手遊；短編《野狼與瑪莉》於前兩年拍成真人電影，和仔首度執導筒。《三國誌異》將於國內推出網頁收費版，期望延續《西行紀》熱潮。 身為漫畫迷，最有興趣都是作品本身。《西遊》結尾，奇經小羽揭示了「平行世界」概念，亦有人物如「九泉一笑」帶有濃烈《封神紀》阿狗的影子。網上有讀者揣測將來或會有《西遊》跟《封神紀》甚至《大軍閥》、《殺道行者》等舊作crossover之故事系列。關於建構一個所謂「共享宇宙」，和仔坦言這是他一直在考慮的問題。也許是言之尚早的關係，他只說：「我比較想設定一個彼此共通的世界觀，而不是用平行宇宙的概念，將他們湊在一起。」

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