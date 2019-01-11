MegaHouse VA Hi- SPEC 超級地隱俠開訂　完全變形魔法陣發光有聲

遊戲動漫
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1990在香港播放的日本經典魔幻機械人動畫《魔動王》（魔動王グランゾート）是好多人的童年回憶。日本玩具商MegaHouse透過其可動系列「Variable Action」（簡稱VA / ヴァリアブルアクション）推出之《魔動王》Figure玩具，有着可動範圍大的關節、複雜外型和精美塗裝。將於今年7月下旬推出的「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」（ヴァリアブルアクション Hi-SPEC スーパーグランゾート）除了有更大尺寸外，還能發光又發聲，重現動畫的特效。初看介紹片已覺極好玩，將玩具帶到更高層次。

MegaHouse為紀念「《魔動王》動畫30週年」及「 VA系列10週年」而推出「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」（ヴァリアブルアクション Hi-SPEC 魔動王グランゾート スーパーグランゾート）。今次這個Hi-SPEC新版比過去的Variable Action版本大約30%，即約22厘米高。較大的尺寸能夠更細緻地重現機身細節，眼部還安裝LED燈發光裝置，令地隱俠形神俱備。

今次這個新版「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」眼部還安裝LED燈發光裝置，令地隱俠形神俱備。（1999.co.jp）

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今次這個新版「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」比過去的Variable Action版本大約30%，即約22厘米高。較大的尺寸能夠更細緻地重現機身細節。（1999.co.jp）

Hi- SPEC超級地隱俠Figure附盒附送「魔法陣」發光地台，更提供腳架助玩家將地台直擺做背景。魔法陣地台玩味十足，配備可發出5種顏色光線的裝置，還曉播放原作聲優重新配音的6句經典對白。Hi- SPEC超級地隱俠更可從巨人頭形完全變身成人形。關節可動性高，靈活擺Pose無難度。

Hi- SPEC超級地隱俠Figure附盒附送「魔法陣」發光地台，玩味十足，配備可發出5種顏色光線的裝置，還曉播放原作聲優重新配音的6句經典對白。（1999.co.jp）

Hi- SPEC超級地隱俠Figure附盒附送「魔法陣」發光地台，更提供腳架助玩家將地台直擺做背景。魔法陣地台玩味十足，配備可發出5種顏色光線的裝置，還曉播放原作聲優重新配音的6句經典對白。（1999.co.jp）

Hi- SPEC超級地隱俠更可從巨人頭形完全變身成人形。（1999.co.jp）

「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」定價36,000日元（約港幣2,616元）。預計於7月下旬推出。

「Variable Action Hi-SPEC 超級地隱俠」定價36,000日元（約港幣2,616元）。預計於7月下旬推出。（1999.co.jp）

官方宣傳片：

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