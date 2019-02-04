【乃木坂46】山下美月雜誌教化妝　點先為之「令人激動的妝容」？

從2018年10月號開始被任用為日本時尚雜誌CanCam專屬模特兒的女子偶像團體乃木坂46成員山下美月，是繼同團成員的松村沙友理及橋本奈奈未（2017年引退）後第三名CanCam專屬模特兒。日前公開了她即將登上CanCam三月號封面人物的消息，也是山下美月首次登上本刊物的封面。

山下美月首次登上日本雜誌《Cancam》封面（Cancam 2019年3月號＠小學館）

在這之前，山下美月雖然已經有不少模特兒經驗，但加入CanCam還不到半年就迅速登上了封面也成為了話題，她還將於同刊的「ミレニアルズ・ビューティー」特輯上登場。作為新世代的代表之「顏」，這次將以特輯的方式向讀者介紹當季的流行化妝小竅門。

這次值得注意的是春季流行的「エモ顔化妝法」，以日本最近流行的單字「エモい（出自於英文emotional，意指情感、令人激動的）」風格的妝容進行介紹，不只展現出美麗的感覺，更加強調皮膚溫度以及水潤的呈現。與平常在乃木坂46的清純風不同，山下美月這次小露性感的風格值得留意。她本人對此也表示道：「沒想到能夠登上CanCam封面，感覺就像做夢一樣，非常的開心。

按圖看山下美月《Cancam》的「エモい」妝容美照▼

+ 7 + 6 + 5

封面照片這次選了比較自然風格的感覺，能夠有像這麼大的特寫看着，感覺有點害羞（笑）。這次使用了春天最新的化妝品，能夠讓人散發出最近流行的『エモ顔』的感覺！是能夠讓人心為之舞動的特輯，如果能夠讓許多人看到那就太好了！」

去年11月發售的乃木坂46第22張單曲「帰り道は遠回りしたくなる」三次獲選為選拔成員的山下美月，在團內的王牌成員西野七瀬畢業，團體即將進入世代交替的時候後成為備受看好的"新王牌"，而這期的CanCam將能夠讓讀者看到少見的那美麗又充滿「エモい」感覺的山下美月。本刊已定於1月23日正式發售。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】