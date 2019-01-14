【明日之後 攻略】各地區寶箱位置分享　持續更新中：遠星城

《明日之後》是一隻講求資源的遊戲，玩家除了要花很多時間去肝資源外，也要開源節流，特別是無課或少課玩家。《明日之後》中用來製造道具的材料，基本上也可以在不同區域中探索得來。不過，玩家如果想玩得更順暢，以及擴建家園的話，黃金就必不可少。其實這些珍貴又實用的黃金可以在地圖搜索中拿到（每個地區1000黃金），不過地圖搜索的寶箱位置非常隱秘，玩家要自己發現有點困難，所以筆者將陸續分享各地區寶箱位置，使大家可以輕鬆拿到大量黃金！

快樂 101 寶箱位置

當玩家完成新手教學後，就會來到遊戲的主城「快樂 101」。這裡有 4 個寶箱等大家發掘，每個寶箱內都有著 1 瓶「不對勁的彩虹天堂」，用來完成日後的「生存日誌」任務。新手未接這個任務也不要緊，「不對勁的彩虹天堂」不會佔背包位置，先打開寶箱也不要緊，而且完成後可以拿到地圖探索的1000黃金。

點擊下圖看寶箱的詳細位置

+ 16 + 15 + 14

完成秋日森林探索領1000黃金！（《明日之後》遊戲截圖）

秋日森林寶箱位置

秋日森林是新手第一個踏足的野外探索地區，玩家最好在進入後就找這四個寶箱的位置，藉以開啟地圖視野。秋日森林的寶箱不似是快樂 101 般簡單，需要玩家花一點心機發掘，而家每個玩家的寶箱位置都有少少不同。不過，筆者仍會為你們清楚指引寶箱位置，令大家可以節省大量搜索時間。

點擊下文看秋日森林寶箱位置圖文解說

其中一個寶箱真的花了筆者很多時間（《明日之後》遊戲截圖）

遠星城七個寶箱位置

當玩家把家升級為等級二後，就可以解鎖進入「遠星城」。來到這個地方後，玩家可以開紅殺人，這裡也開始出現強力的喪屍和人類士兵。「遠星城」的七個寶箱都比之前兩個地方的難拿到，當中甚至有一個是要和其他人鬥快才能搶到。

點擊下文看遠星城寶箱位置圖文解說

其他地區的寶箱位置陸續更新！敬請留意！

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