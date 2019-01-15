Xbox 360 kinect玩《任天堂明星大亂鬥特別版》【非常規玩法？】

ATwerkingYoshi 的大名想必不少玩家都曾聽聞過吧？這位實況主時常喜愛嘗試用非常規的操控方式來挑戰遊戲，在過去他便曾用跳舞墊成功完破《黑暗靈魂 3》，雖然在這過程死了 300 多次，但整體來看還是一個相當驚人（虐人？）的挑戰歷程，而近期他所發起的最新挑戰又再一次的獲得玩家的關注。

這次他所挑戰的目標則是近期正式推出的《任天堂明星大亂鬥 特別版》，其所作的便是讓 Xbox 360 kinect 來進行動態捕捉，並透過修改軟體的作法將肢體動作化為遊戲的操作指令，而他也表示要做到這一步並不難，難的是如何掌握設定指令，畢竟這邊所挑戰的是款即時格鬥的作品。

透過 kinect 將肢體動作化為遊戲指令（gamebase）

ATwerkingYoshi 表示這樣的另類玩法是個很有趣的經驗，剛開始確實會很難適應這類的操控方式，而 Xbox 360 kinect 本身也算是個舊產品，無法完整的抓到每項動作指令，但玩久習慣之後還是可以帶來不少樂趣。該位實況主也在 imgur 列了大概的實作解釋，玩家若有興趣的話也可前往查看。

ATwerkingYoshi 花了一個小時實驗和適應後才成功擊敗 AI 對手（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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