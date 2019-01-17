粘土人 Nendoroid 四葉妹妹＆紙箱人 Amazon jp限定送萌爆小配件

粘土人 Nendoroid ねんどろいど 系列推出人氣漫畫《四葉妹妹！》（よつばと！）小岩井四葉及紙箱人 Q版公仔，Amazon.jp網購更送限定小配件。

2003年推出的《四葉妹妹！》（よつばと！）可說是非常早期的治癒系漫畫，故事講四葉跟爸爸搬到新家後的日常趣事，5歲小女生非常天真可愛，整天就在捉蜻蜓、通山跑；當年推出山口式公仔是男女同事都有買，非常萌！而同作中還有一隻叫紙箱人的公仔，其實是四葉鄰居一位大姐姐扮演的，也推出過大量玩具，還有充電和USB線，同樣是男女通殺好多人買。

很多人沒看過漫畫也會買四葉跟紙箱人的商品，因為實在太可愛。

最近Good Smile Company公布兩款《四葉妹妹！》小岩井四葉和紙箱人粘土人 Nendoroid Q版公仔，本身已經是Q版的角色再Q版化，根本是犯規！尤其四葉妹妹有4種不同表情，用來拍照必定好好玩。而紙箱人的眼睛真的可以發光，手短腳短極度Kawaii。如果有興趣，不仿去amazon.jp訂貨，不單可直接寄香港（連運費8308日圓），更有Amazon限定parts送，四葉是一片四葉草，而紙箱人就送Amazon紙皮箱圖案的頭部。（Amazon.jp 訂貨網頁）

四葉妹妹 Nendoroid 粘土人 人偶（5000日圓）

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上Amazon jp 買四葉妹妹 Nendoroid 就送你一片四葉草。

紙箱人 Nendoroid 粘土人 人偶（3000日圓）

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Amazon.jp限定的頭部特典

筆者在Amazon Jp預訂了兩款四葉妹妹＆紙箱人 Amazon jp限定版，加埋只需8300日圓（＄600）左右

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