手遊《貓咪真的超可愛》虛擬貓奴日常　韓版 貓咪收集 養起成村貓

《貓咪真的超可愛》（又名《貓咪真的很可愛》）是以簡約畫風的得意貓仔為主題之模擬養成手遊，超簡單易上手，國際版推出不足一個月已登上台灣App Store「家庭遊戲」類排名第1之寶座，適合想放開腦袋的大忙人或者屋企無位養貓的愛貓人士，一嘗做貓奴的酸甜味。《貓咪真的超可愛》玩法令人想起日本Hit-Point開發、2014至2015年間火紅火綠的《貓咪收集》，不過貓群食玩瞓的範圍已不止後園，而是擴展成一條村莊。

《貓咪真的超可愛》係由首爾的kkiruk studio開發，去年7月推出韓文版，而去年12月中推出國際版（支援英文、日文、簡體及繁體中文四種語言）。遊戲畫面簡單舒適、黑白為主的手繪風格呈現。玩家充當不斷收集吸納萌新貓仔的虛擬貓奴，既然照顧一眾主子的食玩瞓日常，又要經營牠們專屬的村莊。

《貓咪真的超可愛》係由首爾的kkiruk studio開發，去年7月推出韓文版，而去年12月中推出國際版（支援英文、日文、簡體及繁體中文四種語言），不足一個月已登上台灣App Store「家庭遊戲」類排名第1之寶座。（kkiruk studio Facebook）

《貓咪真的超可愛》是一款為了結束一日疲憊行程、回到家中的勞碌人所誕生的療癒系模擬遊戲，究竟點樣易玩法？簡單地由百廢待興的新手狀態講起。遊戲中每隻貓仔都有各自的住所，係形式用途各異的建築物或設施如居民中心、醫院、魚塘和麵包店等。這些住所興建後，都會自動生產魚乾，它們本身也可以用魚乾升級和添設新裝備，令住所魚乾產量增加同更宜居，共同形成一條貓村。

貓仔本身都要升級和學習新技能，新技能係經玩玩具訓練得來，貓咪們發展出更多樣又無厘頭的能力，給玩家發現並選擇。每次升級，和完成每日照顧貓的任務，都會獲得魚乾或貓草獎勵。總之魚乾同貓草等貨幣都是多多益善，即使玩家放置Play都會自己生產，全無壓力。玩家要擴展村落規模、抽更多貓仔來收集，亦可課金購買魚乾同貓草。

《貓咪真的超可愛》開宗名義是貓奴Game，「撚貓」自然是主菜，只是看着主子各自玩耍也能療癒人心。玩家拍打屏幕會增加心心，對貓貓有求必應亦會增加心心。餵貓仔進食、跟牠說話、玩「捉伊人」甚至齋望幾秒，都能堵加仔牠們對你的愛意。儲夠一定數量的心，玩家的「管家等級」上升，能賺更多魚乾同貓草，發現或抽中罕見新貓仔的機會亦更大。跟大部份手遊相似，《貓咪真的超可愛》日日都有獎勵鼓勵玩家回來光顧，不玩也望下群貓的環境。

介紹到現在，相信各位應該知道《貓咪真的超可愛》操作何其簡單又輕鬆，不用進度，可放置鍾意幾時拍打就幾時拍打，果然夠撫慰心靈。

齋望隻貓幾秒都有心心。（《貓咪真的超可愛》截圖）

甚至跟貓對話，畀佢串都有心心，真係貓奴根性。（《貓咪真的超可愛》截圖）

《貓咪真的超可愛》遊戲畫面可以轉換成懷舊米黃色。（《貓咪真的超可愛》截圖）

拍打樹200次就會現身的浣熊朋友。（《貓咪真的超可愛》截圖）

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