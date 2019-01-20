BioHazard RE 2 生化危機2重製版：選角畫面曝光！只得○秒揀人？

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（Biohazard RE：2）玩家都應該玩過了早前的「1-shot demo」，相信對這隻重製作品的期待增加了不少。近日，網上釋出了一條遊戲一開始選擇角色的片段，筆者看完後想說的就是一句：我已經等不到 25 號了！

準備作出你的選擇

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（Biohazard RE：2）最新影片中，「Get ready to make a choice」，片段一開始就出現了這個字眼，而且在劇情進行期間，遊戲畫面的左上角也會這段文字，以及紅色的讀條，讓玩家有心理準備要作出選擇。

左上角有提示，接下來將會選擇角色（《Resident Evil 2》劇情預告片截圖）

Leon／Claire

片刻中的劇情是「1-shot demo」前的內容，Leon 救了在 浣熊市（拉昆市）相遇的 Claire 後，結伴一起到浣熊市警察局。不過，在駕駛途中遭遇了車禍，兩人因車輛爆炸引起的火災分開了。這時，玩家有9秒的時間選擇，可以決定玩 Leon／Claire 的路線。

你會如何選擇呢

首先要說的是，這時的 Leon 穿回了他標誌性的外套，而不是「1-shot demo」中的「R.P.D.」制服。只有9秒的時間，玩家最好現在先想一下，在正式版中你要先玩那一個，雖然最後也可以玩到另一邊的劇情，但因為先後次序，也會影響到玩家的體驗。如果是按舊版的次序，應該是以「Disc 1」的Leon為先，這會比較符合開發商的安排。當然，玩家如果想先玩 Claire 也是可以的，畢竟 Leon 在警察局的故事，在 demo 中已經玩過了（沒有過去警察局的劇情），這全是玩家自己的決定。

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