LEGO神人砌出3D葛飾北齋名畫「神奈川沖浪裏」　浪花到底係點整？

繼「日本茶園」後，又有LEGO神人創作「日本風情畫」模型，今次輪到相信係世上最著名浮世繪《神奈川沖浪裏》。樂高玩家koffiemoc以LEGO MOC砌出日本浮世繪畫家葛飾北齋的經典木版畫《神奈川沖浪裏》中的沖天巨浪、翻弄其中的漁船和富士山，連白頭浪花都用了幾十隻LEGO膠手堆砌，心思1000%。

《神奈川沖浪裏》是日本浮世繪畫家葛飾北齋的著名木版畫，高25.7厘米，寬37.9厘米，於1832年出版，為《富岳三十六景》系列作之一。它描述巨浪威脅神奈川沖（神奈川外海）的船隻，與該系列其他作品同樣以日本聖山富士山為背景。圖中描繪的驚濤巨浪掀卷着漁船，船工們爲了生存而努力抗爭的圖像，遠景是富士山。是北齋最著名作品，也是世上最著名日本美術品之一，也被記述為《神奈川沖波裏》。

日本畫家葛飾北齋作品《富岳三十六景 神奈川沖浪裏》係世上最著名浮世繪之一。（Wikipedia）

《神奈川沖浪裏》部份折繪在1870年代運抵歐洲。荷蘭後印象派畫家梵高非常讚賞這幅畫，法國作曲家德彪西也受其影響創作出交響詩《海》。《神奈川沖浪裏》給予其他藝術家不同程度的影響，20世紀以來因其國際知名度，被廣泛應用於廣告和流行文化中。

koffiemoc相信是世上首個以LEGO MOC立體還原《神奈川沖浪裏》的樂高玩家。

koffiemoc在其flickr表示，他知道已有好多人曾用LEGO MOC還原《神奈川沖浪裏》，不過通常是2D馬賽克形式，例如Nathan Sawaya和Alanboar Cheung的作品。但他想建立一個3D版本，波浪有膠手，呈現出更細緻、更豐富的視覺效果，全方位角度欣賞都能夠看出不同景致。​​

在「LEGO MOC Depth of Hokusai - Great wave off Kanagawa 3D」一作中，koffiemoc使用幾種顏色的LEGO磚塊重現《神奈川沖浪裏》畫中色彩，好像大量白磚砌出來的浪花，層次感豐富不亞於原作。為表現出巨浪威脅漁船的氣勢，koffiemoc選擇以LEGO人物的白色膠手零件來構建白頭浪花的邊緣，背景的積雪富士山、海中跟巨浪搏鬥的活魚押送船也還原得唯妙唯肖。