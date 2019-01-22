《東京喰種》神曲《Unravel》TK from凜冽時雨　巡演4月抵港

《東京喰種》動畫神曲《Unravel》主唱「TK from 凛として時雨」將於今年4月來港演唱。日本樂隊凛として時雨 （凜冽時雨）主音兼結他手北嶋徹素來以「TK」名義發表個人音樂作品及活動，2月開始進行之全國巡演「TK from 凜冽時雨 katharsis Tour 2019」決定追加公演，4月初先後降臨台北、香港及上海，演變為一次小型亞洲巡迴演唱會。

《Unravel》主唱TK from 凛として時雨巡演：香港站4月7日星期日​

TK from 凛として時雨（凜冽時雨）主唱之《東京喰種》第一季動畫主題曲《Unravel》都算是撕心裂肺的「爆肺神歌」，Chrous一輪Emo慘情飆高音尖叫吶喊後再來咆哮，道出主角金木研由人變成食屍鬼之歷程，聽到都覺唱到嘔血。無疑，世上只有嗓音聲線中性、剛柔並濟的原作曲者TK（北嶋徹）方能完美駕馭。

TK from 凛として時雨。（TK from 凛として時雨 / TK from Ling tosite sigure Facebook）

《東京喰種：re》動畫亦已於2018年底播完，TK為最後階段獻唱《katharsis》，正式曲終人散也。（marv.jp/special/tokyoghoul）

《東京喰種:re 最終章》OP《katharsis》再掀熱潮 最新作《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》日本配音版主題曲《P.S. RED I》

《Unravel》已是5年前的作品，石田翠漫畫《東京喰種：re》也於去年夏天迎來大結局，《東京喰種：re》動畫亦已於2018年底播完，TK為最後階段獻唱《katharsis》，成個系列正式曲終人散也。不過其最新動畫歌相信是Sony動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）日配主題曲《P.S. RED I》，算是首次打入歐美市場之作，單曲將於2019年3月6日發行。不過其實《Unravel》幾年前在已有很多西人Youtuber翻唱，TK及凛として時雨在外國知名度絕非小也。

作為2月開始進行的全國巡演「TK from 凜冽時雨 katharsis Tour 2019」的追加公演，TK決定於台北、香港及上海三個城市舉行亞洲巡演，算來今次該是TK首度來港登台。香港站日期為4月7日（星期日），而台北站及上海站分別是4月5日（星期五）及9日（星期二），相信屆事樂迷都能現場聽到TK在《Unravel》等名曲的驚人唱功演繹吧。詳細日後將於官方網上平台如Facebook專頁發表。

TK、凛として時雨舊歌回顧：作品聞於《PSYCHO-PASS》、《91 Days》及《NINJA SLAYER忍者殺手》

三人男女雙主唱樂隊凛として時雨（凜冽時雨）成軍於2002年，樂風介乎Post-hardcore、Emocore、Math rock同Alternative rock等種類間，頗難界定。不過主音兼結他手TK把Emo尖叫聲、同樣尖銳而且混沌快速的結他聲、加上鼓手Pierre中野的密集激烈節拍一起形成的猶如淋雨之衝擊爽快情緒，就好易認。樂隊多產，2005年以來發表了6張大碟。最著名動畫歌曲相信是2012年至14年播出兩季的Cyberpunk動畫《PSYCHO-PASS心靈判官》的片頭曲《abnormalize》及《Enigmatic Feeling》。

TK單飛Project「TK from凛として時雨」手音樂同樣有着寒風冷雨刺骨之凜冽感，亦好多產，7年來推出8隻大小專輯。不過少了凛として時雨樂隊Bass手兼和聲345的編排，TK的演唱更具主導性更奔放。除《東京喰種》外，TK的《Fantastic Magic》、《Signal》分別應用於2015年的網絡動畫《NINJA SLAYER忍者殺手》及16年的電視動畫《91 Days》中。

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