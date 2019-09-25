「林克」加入《鬥陣特攻》？設計師神還原《薩爾達傳說》經典角色

角色設計師Aaron Walker曾經以二創型式繪畫了一套《鬥陣特攻》（Overwatch）風格的《薩爾達傳說》的「林克」Link，近日又有一批支持者自製精彩影片！Switch版《鬥陣特攻》快將推出，這夢幻crossover、有機會成真嗎？

各位還記得3D角色美術設計師Aaron Walker在兩年前引起玩家大肆討論的創作嗎？該位創作者在參與角色設計大賽時，接到了將任天堂的角色《鬥陣特攻》化的考題，而他所選的便是《薩爾達傳說》的「林克」，最後的成品也獲得了不少玩家的讚許，進而成了當時的熱門話題之一。

《鬥陣特攻》化的「林克」（Gamebase）

而單單只是2D概念圖的程度並沒有滿足他，隨後還製作出了相當細緻的3D模組，給予裝備、武器和盾牌更為細緻的呈現，帶來了不少相當用心的設計細節，讓他再度成了當時的熱門話題之一，也帶動了不少玩家向Blizzard以及任天堂請願合作的熱潮。

《鬥陣特攻》化的「林克」3D模組（Gamebase）

雖然到了2019年，這項《鬥陣特攻》化的「林克」依然沒有實際成真，但Aaron Walker的創作構想並未就此終結，他在近期也跟幾位創作者合作，嘗試將此項設計概念帶向更高的境界，而底下便是他們協力達成的結果。

上方便是Aaron Walker與Jeremy Vitry、Stéphane Vidélo、Philémon Belhomme和Etienne Pov五人合作的成果，以《鬥陣特攻》特寫鏡頭的形式呈現出《鬥陣特攻》化「林克」的動態表現。整體模組不僅更加細緻，也在OW化後依然保有《薩爾達傳說》的風格，算是個相當傑出的作品，現在大概就只差Blizzard與任天堂兩方的正式合作了吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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