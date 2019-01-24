LEGO達人用樂高MOC砌超靚日本庭園　透藍磚做池塘水中有錦鯉

遊戲動漫
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LEGO IDEAS這個LEGO官方投稿平台，素來都是卧虎藏龍之地。很多高手發表精彩設計，又為它們努力向其他玩家拉票。只要取得1萬個Like數再經官方審核通過，作品便可成為正式推出市面的樂高商品。自從《樂高旋風忍者》（Lego Ninjago）面世，LEGO加入東洋風建築元素，廣為收集和使用，帶給LEGO IDEAS的設計達人們更多靈感。今次就同大家看看LEGO達人玩家「Coosey__Goosey」，如何以LEGO MOC砌出極幽美日本茶園。

LEGO達人玩家Coosey__Goosey在LEGO IDEAS發表的Japanese Tea Garden（日本茶園），志在捕捉傳統日本庭園的幽美、寧靜、怡人之風格。造景包含日本茶園多個標誌性的特徵，有雕像、石燈、盆景樹木、鳥居、荷花池塘、高大拱橋、寶塔以及坐在上面放鬆心情的長凳，完整又正宗，元素和細節也極盡豐富。

LEGO達人Coosey__Goosey 的「日本茶園」庭園構造鮮明，穿越朱紅鳥居後是拱橋、再來一段典型的石春路，踏石頭跨過流水小瀑布，步上幾座階梯便到達寶塔。大小圓形平板件堆砌的道路、三角碎石、色彩多樣之盆景樹和花草都令園景層次豐富。最「骨緻」的部份相信是利用大量透明藍磚營造出的池塘和瀑布的水色。溪流中的橙色錦鯉，以及寶塔地基切面、露出隱藏洞穴的地下荷塘，都是極襯上述水色處理的神來之筆，配合池面荷花荷葉、深深植入寶塔地基的粗壯樹根，令這個日本庭園LEGO MOC模型環迴360度也呈現出多姿景色，夠曬精彩絕妙。

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