BioHazard RE2 生化危機2 攻略：梅花鎖匙﹑梅花門位置

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）繼上篇分享了只有 Claire 才能得到的紅心鎖匙後，今次當然要分享只有 Leon 才能拿到的梅花鎖匙。這條也是 Leon 在警察局中最後一條推進故事的鎖匙。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）筆者認為這梅花鎖匙是 4 條鎖匙中，最麻煩的一條，因為前往所對應的兩道門時，都會被 Mr.X（T103／暴君）追捕，途中更會見到 Licker（舔食者）。

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁 （按此前往）

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梅花鎖匙位置

當玩家回到警察局拿電池時，就能來到二樓屋頂。從樓梯下去按水制時，前方有一間鍋爐室，進去後在白板就能拿到梅花鎖匙，已經有人寫上「someone lose a key？」的有趣字眼。

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梅花門位置

梅花鎖匙能開到的門分別有兩道，分別是：東側樓梯下的觀察室，這與 Claire 的紅心鎖匙有同樣的用途，只是一條用來開觀察室，另一條開偵訊室而已；第二道門是一樓西側的資料室，玩家在這會遇到一隻 Licker（舔食者），最好先解決它，因為當你拿完資料室的道具後， Mr.X（T103／暴君）就會追上你，如果這個時候同時出現Licker（舔食者）和Mr.X（T103／暴君）的話，再多的草藥也是徒然。

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