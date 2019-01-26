BioHazard RE2 生化危機2 攻略：階磚鎖匙﹑階磚門位置

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）又回到 Leon／Claire 兩者都可以拿到的鎖匙位置分享，今次要講的是階磚鎖匙。兩個主角拿階磚鎖匙的位置雖是一樣，不過對應的門有一點不同，而且筆者遊玩 Leon 二周目時，看到埸地的環境有點不同，在這個細節中交代了二人進入同一位置的先後次序。

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁 （按此前往）

階磚鎖匙位置

玩家到達停車埸後，可以在右邊的門，經犬舍走到驗屍室。在右排第4個屍體冷藏處，玩家拉出來後會見到階磚鎖匙在屍體的頭部位置。不過這要小心，當玩家拿到階磚鎖匙後，屍體會掉下來，並成為會攻擊的喪屍。

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階磚門位置

階磚鎖匙能開到的門分別有三個：第一道門同樣在地下，經過犬舍進入靶埸，靠在左邊的門可使用階磚鎖匙進入；第二道門也是在地下，警察局長行出來的房間，升降機前的控制室門，用來開啟升降機電源，不過只有 Claire 可以使用；第三道門在二樓淋浴間走到最深處，進入後是一個洗衣房，拿到第二個可攜式保險箱。

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