海洋堂《屍殺片場》爆笑Figure唯妙唯肖　捕捉編導演拍Cult片狂氣

海洋堂推出日本Cult爆喪屍笑片《屍殺片場》的過癮Figure！「喪屍」係當下最熱搜的字眼，除了因為大家日夜煲緊《BioHazard RE2／生化危機2重製版》外，去年底在香港公映的日本笑片《屍殺片場》（カメラを止めるな!）人氣仍未消散。

2017至18年間在世界各地大收旺場的日本Cult爆驚慄笑片《屍殺片場》，海洋堂將發售的「デジタルガレージキット カメラを止めるな！トレーディングフィギュア」角色Figure一套6隻，均由曾任電影美術設計的玩具原型師「寒河江弘」雕刻建模，還原台前幕後亂成一團、齊齊發癲的搞笑電影組。

而此片絕對是「刀仔鋸大樹」的一個絕佳例子。起用完全名不經傳的演員，製作成本只有300萬日圓（港幣約21萬元），票房卻勁收27億日圓（港幣約2億元），標榜頭半個鐘一鏡到尾的《屍殺片場》，一Take過的前半部份荒誕之餘看得人一頭霧水，但後半部的「超展開」情節卻令人拍案叫絕，創意完勝。未看的朋友，我們不劇透；看了的朋友，海洋堂2月發售的此套Figure你們要考慮入手了。

海洋堂2月發售的《屍殺片場》Figure「デジタルガレージキット カメラを止めるな！トレーディングフィギュア」一套6隻。角色左起：山之內洋、笹原芳子、日暮隆之、松本逢花、日暮晴美、山越俊助。（海洋堂）

《屍殺片場》海洋堂Figure，替電視節目紀錄片或卡拉OK拍攝質素普通影像的導演主角「日暮隆之」。（海洋堂） Figure角色包括替電視節目紀錄片或卡拉OK拍攝質素普通影像的導演主角「日暮隆之」；導演妻子、也是常因過度入戲而失控之前演員「日暮晴美」；於《ONE CUT OF THE DEAD》中飾演女主角、極難湊的偶像「松本逢花」；飾演助導的弱氣斷手男「山之內洋」；飾演錄音師、飲硬水就會肚屙的「山越俊助」，以及超大口笑不合攏的「僵屍頻道」電視製作人「笹原芳子」。每個Figure約莫5厘米高，比例約1/35，相信很可能以扭蛋形式上市；全套售價則為1,500日圓。 值得再留意的是，今次只是《屍殺片場》Figure的第一彈，下一轉也許會推出導演戲癡女兒、懶大牌男主角和腰痛Cam Man、臨危不亂Cam妹等同樣鮮明的角色？

海洋堂2月發售的《屍殺片場》Figure「デジタルガレージキット カメラを止めるな！トレーディングフィギュア」，均由曾任電影美術設計崗位的玩具原型師「寒河江弘」建模。（海洋堂）

海洋堂2月發售的《屍殺片場》Figure「デジタルガレージキット カメラを止めるな！トレーディングフィギュア」廣告。（海洋堂社長宮脇修一Twitter）

デジタルガレージキット カメラを止めるな！トレーディングフィギュア



系列：デジタルガレージキット

發佈時間：2019年2月下旬（2月10日於Wonder Festival 2019 Winter預售）

售價：1,500日圓（不含稅）

物料：光固化樹脂套件

尺寸：高約50毫米

原型製作：寒河江弘（Hiroshi Sagae）