千值練METAMOR-FORCE龍王丸開箱試玩　完美變鳳凰龍紋LED極有型

【開箱試玩】千值練「METAMOR-FORCE」龍王丸，能不插件完全變型成鳳鳳形態，額頭上的龍紋LED燈，同時擺出絕招鳳龍劍動作拍照，殺死人。同樣還會玩玩4 inch-Nel 四吋戰部飛雲（戰部渡），一樣精采。

【開箱試玩 千值練「METAMOR-FORCE」龍王丸】《魔神英雄傳》原來快將有30年歷史，這套動畫內的機械人稱為魔神，頭大細身Q版比例，但出招時卻型到爆燈。香港人常常借用的「機會黎啦，飛雲！」就是龍神號（龍神丸）及進化版龍王號（龍王丸）的招牌對白。如果經典的機體，以最頂級的合金用料、大比例、高可動設計再現，正是今次試玩主角：千值練「METAMOR-FORCE」龍王丸。

跟千值練METAMOR-FORCE龍王丸同步推出的男主角4吋「戰部飛雲」（戰部渡）（鍾世傑 攝）

千值練METAMOR-FORCE龍王丸跟可樂罐高度相約。（鍾世傑 攝） 打開包裝盒，非常簡潔：主體、劍、盾，就那麼多！心急人又會亂罵：「咩話？千幾銀咩配件都冇？」其實想真一點吧，千值練「METAMOR-FORCE」龍王丸有可動手指，不必再配任何替換手，它變形時不必裝拆任何配件，所以亦不必像robot魂那樣留一大埋雀頭、爪爪，那為何還需要一埋配件呢？（千值練「METAMOR-FORCE」龍王丸 售價23,000 日圓+稅 ／ 香港市況約售$1500）

主體大隻、完成度高！

它比市場任何《魔神英雄傳》玩具都要大隻、完成度高，金屬骨架加精美上色，拿上手後的實在感，絕非塑膠製魔神可比。上色方面以珍珠白色為主，光澤黑／紅色也在水準之上，頭部皇冠以半透明黑色膠製，可透出LED燈綠色眼睛及額頭的紅色發光龍紋，極之豪華。

可以高舉鳳龍劍，但未能做到舉高過頭雙手握刀。（鍾世傑 攝）

頭頂有活蓋，打開有電箱及兩個開關，可單獨開著LED燈綠色眼睛及額頭的紅色發光龍紋。（鍾世傑 攝）

雖然本身是Q版機體，但手腳頸腰的扭動能力都絕不馬虎，我尤其欣賞它的腳板，前後左右扭動空間都非常大，而且用金屬製品夠墜手，就算做超級大字型企，雙掌都能完美貼地，也令龍王丸企得很安定。唯一要彈是雙手要加固去支撐鳳王形態，沒有太多拉出式關節，難以做到雙手在胸前後舉過頭持刀。

可動研究：千值練METAMOR-FORCE龍王丸（鍾世傑 攝）

手部3指全可動，但個人覺得姆指太鬆，握劍時不夠力，非常易掉下來。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

變身方法簡單！不看說明書也懂

實際玩，龍王丸的變形簡單程度只是Wing Gundam複雜一點點，雙腳長開、雙手換成鷹爪再撐地，屁股拉出鳥頭即成，不看說明書都舞得掂，所有關節都夠緊，金屬join令人扭得好安心。以往的玩具之所以無法完全變形，大都是因為比例細、size細，沒有足夠空間收納起手掌、雀頭，「METAMOR-FORCE」龍王丸高度跟330ml 汽水相約，就不是問題了。

龍王丸其實是龍神丸得到空神丸的力量後再生而成，所以可變身為鳳王形狀。（鍾世傑 攝）

Step by Step 變型過程解構

+ 7 + 6 + 5

買埋佢啦！飛雲！

這款4 inch 系列新作，取材自第1輯《魔神英雄傳》，從劍的款式，再看胸前藍色裝甲、滾軸溜冰鞋等細節就能分到。它附有3款不同表情頭雕，全部表情都跟足動畫極神似！飛雲全身極多關節，手型比想像中少，只得持刀、握拳、長關、半開，沒有手指指的表情比較可惜。自己就認為千值練4吋「戰部飛雲」（戰部渡）性價比高過龍王丸，人樣似、配件手型多，關節、上色都屬上佳水準，相信會很快斷市。（千值練「4 Inch-Nel」戰部渡／飛雲 售價 8,400日圓+稅 ／ 香港市況約售$500）

其實筆者喜歡這隻figure多過龍王丸，更想千值練推出其他角色。（鍾世傑 攝）

表情多多，共有3個樣可以換。（鍾世傑 攝）

可以將滾軸溜冰鞋裝在腳底。（鍾世傑 攝）

背部可以安裝劍套。（鍾世傑 攝）

飛雲figure各處細節圖輯（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

千值練METAMOR-FORCE龍王丸有多正其實不用再講，但其實市面B社另外兩款平、中價龍王丸在各自定位上都做得好出色，不必比較。這商品在推出前被不少人彈定價過高，現時市面要買主體配龍王鋼衣加起來足足2千3。但可能《魔神英雄傳》商品一直不多，FANS仍然是無慮即決，市面一批$1400至$1500的龍王丸已買少見少，鋼衣版更開始找不到，如果你也是真fans，還是早點買吧，慢慢會升值。