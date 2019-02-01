「LisAni! LIVE 2019」連唱三日、動員25000粉絲湧進武道館！

由 LisAni 所籌辦的大型演唱會「LisAni! LIVE 2019」在今年的 1 月 25、26、27 三日舉辦，堅持演出全程使用樂團現場演奏，認真製作的演唱會，今年迎來第九次盛大演出，這次場地選在東京武道館，三日合計動員了 25000 人次。如此盛事一於同大家來個大回顧！

第一天（25日）的「FRIDAY STAGE」，由 LiSA、PENGUIN RESEARCH、May’n 三組歌手演出，由 LiSA 打頭陣炒熱氣氛之後，PENGUIN RESEARCH 及 May’n 也各自帶來他們最棒的表演，以及這個舞台上才看得到的豪華共演，第一日的表演就在充滿驚喜及狂熱的歡聲中結束。

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第二天（26日）在「SATURDAY STAGE」上登台的有田所梓、やなぎなぎ、偶像大師 SideM、ReoNa、ASCA、三月的 Phantasia、水瀨祈、TrySail，共計八組歌手。ReoNa、ASCA、三月的Phantasia 這三組歌手以「UPCOMING ARTISTS」的分類出演，皆是目前最受矚目的新生代歌手，當然也帶來讓大家讚不絕口的演出。而田所梓、やなぎなぎ、偶像大師 SideM、水瀨祈、TrySail 五組歌手則是以他們各自的特色讓全場觀眾隨著表演染上不同的色彩。

第三天（27日）的最終公演「SUNDAY STAGE」，GARNiDELiA、偶像大師百萬人演唱會！百萬群星、halca、鈴木みのり、JUNNA、CHiCO with HoneyWorks、宮野真守、KOTOKO 等，共八組歌手出演。其中 halca、鈴木みのり、JUNNA 作為「UPCOMING ARTISTS」的分類出演，三個人分別以可愛、元氣、帥氣的舞台表現屬於她們的色彩。接著鈴木みのり與 JUNNA 以動畫《超時空要塞Δ》中戰術音樂組合‧女武神的歌曲再度驚喜現身，其他歌手登場時同樣也在會場掀起熱烈高潮。

官方宣布下一次的「LisAni! LIVE」將在 2020 年 2 月 8、9 日舉行，這一次的活動畫面在日本的影片平台「GYAO!」將在 2 月 15~17 日三天上架，春天則將在音樂頻道「MUSIC ON! TV」播放。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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