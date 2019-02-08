Anthem VIP試玩報告：2月必玩佳作確定 爽快4人機甲合作

Anthem公測即將於2月2日開始，已經玩過「優先場」VIP試玩的宅民黨現為大家報告，先說結論：超正，必玩！

可能你會覺得我「Hard sell」，不過實在很久沒有玩過這麼爽快的動作射擊遊戲了。不單是指畫面，而是整體「手感」實在非常優秀：發射右腕飛彈時的反動表現、機甲加速時的速度感、在地上跑步的時候手掣會跟隨步幅震動...等等，所有細微的地方都做得一絲不苟，才使得整體效果如此出色。

由於時間有限，筆者只打了最初兩個任務及只使用了「遊俠」機甲，但單是一開始的遊俠已經夠爽快了。

手榴彈拋出去的軌跡、爆炸時畫面的晃動...丟一個手榴彈也可以這麼爽。

Anthem要用兩個字來總結的話我會說是「動感」：與其說是射擊遊戲，倒不如說動作的部份比較多，除了OTS（越肩視角外），操作上也經常需要跑動、飛行；除了主武器射擊之外，副武器（因為不限彈數而是要CD，其實感覺比較像技能）和接近攻擊使用頻率非常高。另外可能是為了突顯360度全方位飛行的玩法，遊戲地圖十分立體，很多路線和出入口的高底差都很大一定要飛上去；只是地圖太立體時，初接觸的玩家可能較易迷路，雖然遊戲已有進行方向提示，但仍然需要一點時間適應。

Ironman式飛行感覺實在很爽。

普通難度下戰鬥難度適中，每波敵人數量都很多，但玩家火力也不弱，雙方密集炮火下使得遊戲節奏非常快。看一下任務說明，困難難度怪物血量為300%攻擊力也翻倍，在那之上還有兩個更難難度，如果不能通力合作、善用combo系統相信會很打得過了。至於Boss戰，不知道只是這隻boss還是所有boss都是如此，boss戰中的小兵是無限復活（包括精英怪也是），如果想著先清小兵再打王就會沒完沒了。這也顯出了操作和分工合作的重要性，當王追著自己時就要先保命，其他玩家就要趁機對王輸出；而不論何時都要盡量偷空清小兵減低壓力和獲得補給。

可能是筆者等級裝備不夠吧，被Boss打兩三下就掛了，不過隊友可以幫忙復活。

在Boss和一堆小怪之中來回穿梭，相當刺激。但另一方面遊戲經常需要急奔 / 飛行，L3按得多之下左手手指公實在有點吃力，可能要想辦法改一改按鈕配置。

還有令人「喜聞樂見」的打寶打裝，近年大家都喜愛玩要「農」要肝的遊戲，相信Anthem一出大家又會沉迷於打裝儲裝了。而據網上情報指出，即使是最高稀有度的裝備也可以靠分解一般裝備後合成取得，而一般裝備掉落率也很佛心，即使是「非洲人」也不用怕了。

畫面方面固然是無可挑剔，只是之前有消息指PS4版Anthem沒辦法達到60FPS，實際遊玩試玩版時也確實沒有60FPS。固然FPS十分重要，但另一方面遊戲體驗也並非和FPS硬性掛鉤：其實很多PS4動作遊戲都沒有60FPS（例如Dark Souls 3、Bloodborne、Monster Hunter World等），但這些遊戲會靠特效（如motion blur等）或其他表現方式來填補流暢度，而Anthem在操作手感極佳之下，FPS未達60也不對體驗構成太大影響。當然如果想追求極致畫質，還是去找一部性能較強的電腦以及較好的屏幕玩電腦版吧。

電腦版可以追求極致，不過PS4版的畫面我已經很滿意了。

總結：除非不喜愛動作射擊和機械人吧，否則這隻真是2月必玩之作。Anthem將於2月22日上市，平台為PC、PS4及Xbox One。