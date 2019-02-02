【IZ*ONE】處女MV騷愛心手勢冧Fans　導演：內心有股感情要爆發！

由AKB48與韓國電視台Ment合作徵選節目「PRODUCE48」共同打造，成員包括HKT48主將宮脇咲良、矢吹奈子等人的國際女子團體IZ*ONE，將於日本出道並在日前正式公布出道作《好きと言わせたい》的MV。

本作導演是曾擔綱過乃木坂46《シンクロニシティ》和欅坂46《サイレントマジョリティー》等眾多MV的池田一真，在12月中旬於千葉縣內的戶外廣場進行了共為期兩天的拍攝，對於IZ*ONE來說也是首度在日本進行拍攝的MV。MV的主題為「單向通行」。舞蹈鏡頭時成員們的腳邊是描繪了一整片寬廣且鮮豔的圖樣，以及朝着同個方向的單向標誌，「自尊心作祟而無法變得直率」、「思念已在加速而無法回頭」，是一部表現女性急不可待的模樣的作品。

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像是隱藏起不了解對方心情的不安情緒般，以大衣作為武裝所呈現出的冷酷舞蹈。但是在心中即將爆發的感情，又如同迷了路似的錯綜複雜。將無法率直、急不可待的心情，以兩種類型的舞蹈和視覺設計進行呈現。 導演池田一真

舞蹈鏡頭是最重要的看點之一。整體來說，是由在色彩繽粉的圖樣之上的舞蹈畫面、以及穿着大衣，將手放在口袋中的兩種舞蹈鏡頭所構成。至於副歌部份，於胸前做出像是將思念傳遞出去般的愛心手勢「Like Me Dance」，以在冰冷的世界觀中補上了少女們的可愛一面。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】