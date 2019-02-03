【乃木坂46】關於白石麻衣 齋藤飛鳥 轉生成為OL這檔事

日前，乃木坂46成員白石麻衣江登上日本時尚雜誌《with》封面的消息公開。這也是繼2018年7月號後，白石第二次登上該雜誌封面。這次的攝影主題為「如果白石麻衣是OL的話…」

白石麻衣扮演着一般的上班族並在表參道進行拍攝。由於是在年尾拍攝，日程相當緊湊，白石以一身米色、質感柔軟的服裝走在路上，就連路過的外國觀光客都忍不住回頭行注目禮。

另外也有關於白石麻衣的訪談，問題為「假如白石麻衣是OL的話，會從事什麼樣的工作呢？」白石回答道「性格方面，比起一股腦兒投入自己的工作，反而會傾向輔助身旁的同事。就算是在乃木坂46，我也比較像是顧問的感覺」白石也與本雜誌的OL讀者們以問答的方式解決她們的煩惱。

按圖看白石麻衣從女團偶像化身成OL的心聲▼

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另外，在這一期還有「在辦公室發光發熱的15種方法」特輯，作為「乃木坂OLプロジェクト」第六波的成員是齋藤飛鳥及梅澤美波。兩位雖然年紀相同，但齋藤飾演的是入社5年的前輩，梅澤飾演入社2年的晚輩。而事實上，在乃木坂46當中，齋藤及梅澤也是一期生與三期生，前輩與後輩的關係。

被問到對於互相的印象，梅澤美波說道「齋藤前輩非常照顧人！我在舞台劇演出的時候她還Send了訊息給我！雖然內容是秘密！」齋藤飛鳥也表示「因為性格很大人的感覺，時常會忘記她原來跟我同年！時常聽到她是個非常好的女孩，所以很有興趣！」

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